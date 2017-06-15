В ходе 15-й «Прямой линии» с Владимиром Путиным запланировано расширение точек прямого включения, рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с процессом подготовки телемоста.

В 2016-м вопросы главе государства смогли задать жители пяти субъектов. В этот раз регионы, в число которых входят республика Марий Эл, а также Калининградская и Иркутская области, будут «включаться» в беседу чаще.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выбор регионов не связан с проверкой работы их руководителей, которые будут баллотироваться на губернаторских выборах в сентябре 2017 года.

Всего за годы проведения «Прямых линий» было проведено более 100 включений из регионов России и бывших республик СССР.

Подробнее — в материале «Известий»:

Регионы подключат к «Прямой линии»​​​​​​