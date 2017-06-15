В ходе 15-й «Прямой линии» с Владимиром Путиным традиционно запланированы прямые включения из разных точек России. По информации «Известий», в 2017 году таких «стендапов» корреспондентов с мест будет больше, чем обычно. Так, в 2016-м вопросы главе государства смогли задать жители пяти субъектов. В этот раз регионы (в число которых входят республика Марий Эл, а также Калининградская и Иркутская области) будут «включаться» в беседу чаще. Об этом «Известиям» рассказал собеседник, знакомый с процессом подготовки «Прямой линии», информацию также подтвердили источники в самих субъектах РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», пояснил, что выбор регионов не связан с проверкой работы их руководителей.

Прямые включения из разных населенных пунктов, как правило, разнесены по времени: корреспонденты выходят в эфир в течении всей «Прямой линии». Таким образом, местные жители имеют возможность в режиме телемоста задать вопрос президенту. Всего за годы проведения «Прямых линий» было проведено более 100 включений из регионов России и бывших республик СССР.

В прошлом году главе государства задавали вопросы строители моста в Керченском проливе, фермеры из Воронежской области, студенты Томского государственного университета, конструкторы из Тулы и жительница Сахалинской области — включение велось с курильского острова Шикотан.

В этом году прямых включений будет больше, сказал «Известиям» собеседник, знакомый с процессом подготовки эфира. Помимо областей, возглавляемых действующими губернаторами, в ходе 15-й «Прямой линии» планируется выводить на связь и регионы с временно исполняющими обязанности глав субъектов. В частности, планируются включения из Марий Эл и Калининградской области — врио глав этих регионов Александр Евстифеев и Антон Алиханов будут баллотироваться на губернаторских выборах в сентябре 2017 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», не стал связывать включения из предвыборных регионов с желанием президента проинспектировать работу их руководителей. Напомним, в апреле глава государства посетил Новгородскую и Ярославскую области, где провел встречи с врио губернаторов Андреем Никитиным и Дмитрием Мироновым. Тогда же Дмитрий Песков заявил «Известиям», что российский лидер «намерен ознакомиться с первыми результатами работы временно исполняющих обязанности глав регионов».

Еще одно включение запланировано из Иркутской области. Об организации прямого эфира с острова Ольхон сообщило вчера региональное информационное агентство «Телеинформ». По данным издания, съемочная группа уже прибыла в поселок Хунжир Ольхонского района, о чем журналистам стало известно в ходе заседания комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Иркутской области. Ольхон — популярный туристический объект на озере Байкал. Экологи — напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии — неоднократно заявляли о загрязнении самого чистого озера в мире.

Вчера же Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенту поступило уже около 1,6 млн вопросов.

— Вопросы мы перебрали руками, все посмотрели. Достаточно много смотрел и смотрит сам президент, — заявил он. — Социальные вопросы по-прежнему остаются на ведущих позициях повестки дня.

Граждан волнуют выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий, темы, связанные с ЖКХ, сферой здравоохранения.

— Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов — это те, которые могут и должны решать местные власти. По-прежнему люди зачастую говорят о том, что достучаться до президента им иногда бывает легче, чем до руководства своих регионов. Такие обращения смотреть и читать весьма больно, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что «Прямую линию» всегда смотрят руководители регионов, которые «довольно оперативно» реагируют на проблемы, волнующие их жителей.