15 июня пройдет ежегодная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция состоится в эфире «Первого канала», «России 1», «России 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Прямая линия» пройдет в 15-й раз. Уже сейчас число обращений, поступивших в центры обработки информации, превысило миллион. Учитывая повышенный интерес граждан к событию, срок приема вопросов был увеличен: если раньше заявки принимались в течение недели, то в этом году центр будет работать 11 дней, вплоть до завершения «прямой линии».

Существует несколько способов задать свой вопрос президенту: позвонить на бесплатный номер 8 (800) 200-40-40, отправить SMS или MMS на номер 0-40-40, оставить сообщение на сайте moskva-putinu.ru и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также задать видеовопрос с помощью приложений «Москва–Путину» и «OK Live».

Что волнует россиян

Наибольшее количество популярных вопросов, как и в предыдущие годы, касается социальной сферы. Среди приоритетных тем — жилье и коммунальные услуги, качество дорог и борьба с коррупцией, уровень зарплат, пенсий, пособий и ипотеки. Немало внимания уделено теме реновации жилищного фонда. Один из граждан спросил, почему принятая правительством программа направлена на облагораживание Москвы и не затрагивает другие города, например Санкт-Петербург.

Вопросы посвящены также внешней политике государства, в частности украинскому кризису. Жители России, у которых остались друзья и родственники на Украине, спрашивают, долго ли еще продлится внешнеполитический конфликт, интересуются вариантами решения проблемы, а также жалуются на запрет российских соцсетей в этом государстве.

В центр обработки поступает множество просьб из регионов. Жители Новосибирска и Всеволожска просят президента взять под контроль ситуацию с дошкольными учреждениями, граждане, проживающие в карельском городе Медвежьегорске, — решить проблему с безработицей, а жители села Кандры и деревни Черная Грязь — отремонтировать дороги.

Россиянам также любопытна личная жизнь главы государства. Они спрашивают, какие президент предпочитает музыкальные жанры, хотят узнать о его любимых школьных предметах, а также интересуются, ездил ли он в свое время в детские лагеря.

«Прямая линия» в цифрах

Первый эфир программы состоялся 24 декабря 2001 года: тогда Владимир Путин ответил на 47 вопросов, а сама передача длилась 2 часа 20 минут. С годами эти цифры только росли.

Если в 2001 году Путину было адресовано в общей сложности 400 тыс. вопросов, то к 2015-му их количество перевалило за рекордные 3,25 млн. За последние пять лет список популярных тем практически не менялся. Наибольший интерес россиян из года в год прикован к проблемам в сфере ЖКХ. Далее следуют вопросы защиты прав и свобод человека, внутренняя и внешняя политика государства, вопросы труда и зарплаты. Замыкают же список темы промышленности, строительства, здравоохранения и борьбы с коррупцией.

В среднем «прямая линия» длится 3,5–4 часа. Рекорд по длительности программы был установлен в 2011 году, когда Владимир Путин в статусе премьер-министра РФ беседовал с гражданами 4 часа 32 минуты.

Яркие высказывания – 2016

В прошлом году продолжительность программы составила 3 часа 40 минут. Путину задали 2,83 млн вопросов, за время эфира он успел ответить на 80 из них.

О резервах государства

«Если вообще всё прекратить делать, совсем, прекратить всем работать, как говорят, шило в стенку, то четыре месяца можно жить и совсем ничего не делать, страна может замереть на четыре месяца и будет существовать».

О состоянии экономики

«У российской экономики сейчас серая полоса. Ситуация еще не исправилась, но тренд положительный. Спад ВВП составил 3,7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже только 0,3%. А в следующем году ожидается рост 1,4%».

О росте тарифов ЖКХ

«У нас давно принят закон: если совокупный доход семьи таков, что свыше 22% уходит на ЖКХ, то она имеет право на компенсацию. Сегодня ее получают 30 млн граждан РФ. Что касается капремонта: многих людей по праву злит эта сфера. Потребности отрасли большие. 1 млрд кв. м жилой площади требуют срочного ремонта. А мы в год ремонтируем пока только 50–70 млн».

О врагах России

«Нам нужно ударить прежде всего по бездорожью и разгильдяйству в самом широком смысле этого слова. И если мы сделаем это хорошо и эффективно, добьемся результата, то тогда наши Вооруженные силы будут действительно непобедимыми и лучшими в мире. Будут такими, какими мы их хотели видеть, а именно — компактными, не дорогостоящими и современными».

О Бараке Обаме

«Признание Обамой ошибок в Ливии лишний раз подтверждает, что он — порядочный человек. Сказать подобное ему было непросто. Для этого нужно мужество. Это хорошо. А плохо то, что череда ошибок продолжается. Еще неизвестно, чем закончится ситуация в Сирии. Правда, в последнее время нам удалось выстроить ситуацию в позитивном ключе».

О личной жизни

«Мы с Людмилой Александровной иногда видимся. У нее всё в порядке. Она своей жизнью довольна. Я своей тоже. Нужно ли выдвигать этот вопрос на первый план, не знаю. Люди выбирают президента, для того чтобы он работал. Понимаю ваш интерес, но это не является первостепенно важным вопросом. Надеюсь, что когда-нибудь удовлетворю любопытство».