Президент РФ Владимир Путин лично отберет часть вопросов, присланных ему гражданами к «Прямой линии», которая пройдет 15 июня. Информацию о том, что глава государства сам выделяет приоритетные и интересные темы, «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая станет уже 15-й по счету, с 12:00 будут в прямом эфире транслировать Первый канал, «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Эксперты полагают, что в ходе общения с гражданами Владимир Путин, скорее всего, не заявит о своем участии в выборах, однако подчеркивают, что среди ответов на вопросы могут появиться темы, которые станут стержневыми в будущей кампании.

— Он (Владимир Путин. — «Известия») традиционно работает с массивом, освежает все статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств, делает «ап­дейт» информации, — заявил вчера пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители телеканала «Россия 24» сообщили, что за два дня до программы свои вопросы президенту оставили уже более 1,3 млн россиян. Больше половины из них (674 тыс.) сделали это, позвонив на специально выделенный телефонный номер, 300 тыс. прислали SMS- или MMS-сообщения, 226 тыс. обращений поступило через социальные сети («ВКонтакте» и «Одноклассники»), еще 100 тыс. вопросов было подано через официальный сайт программы в интернете. Кроме того, россияне записали президенту 12 тыс. видеосообщений.

Наиболее популярные вопросы уже опубликованы на сайте «Прямой линии» в интернете. Россиян волнуют международные отношения, причины русофобии на Западе и «как достичь оттепели» в отношениях с зарубежными партнерами, а также состояние экономики, безработица и низкие пенсии.

Как и в предыдущие годы, есть вопросы о неблагополучной ситуации в конкретных точках конкретных регионов: например, в городе Всеволжск Ленинградской области семья с двойняшками не может получить место в детском саду, жители деревни Черная Грязь Московской области жалуются на разбитую дорогу, а волгоградские дольщики — на неисполнение обязательств застройщиком. Много вопросов о состоянии дорог в регионах: граждане либо просят восстановить покрытие на конкретном участке, либо спрашивают, когда будет пресечена коррупция, связанная с подрядами на строительство.

Пока на сайте всего один вопрос о реновации жилищного фонда, причем речь идет о Санкт-Петербурге: житель Северной столицы интересуется, почему в городе нет программы по сносу хрущевок. 2017-й был объявлен Годом экологии в России, поэтому немало вопросов касается охраны окружающей среды: россияне просят очистить Арктику, сохранить лес рядом с подмосковными Мытищами и ввести «цивилизованную сортировку» мусора.

Наконец, некоторые интересуются и личными планами президента. Например, один из пользователей спрашивает, когда глава государства последний раз полноценно отдыхал — имеются в виду положенные по закону 28 календарных дней отпуска. А также — с кем из друзей или коллег российский лидер хотел бы провести свободное время. В число самых популярных попал вопрос о том, будет ли Владимир Путин баллотироваться в президенты в 2018 году.

Мнения экспертов

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя «Известиям» подготовку к «Прямой линии», отметил, что в число озвученных вопросов, скорее всего, войдут «вечные темы» — ЖКХ, жилье, рост цен, невыплата зарплат, слабая индексация пенсий и зарплат для бюджетников, а также «конъюнктурные темы, которые обусловлены нынешней повесткой».

— Внешнеполитический аспект может коснуться таких направлений, как отношения с США, конфликт в Сирии, терроризм, — пояснил Валерий Фёдоров. — А вот будут ли совершенно неожиданные темы — «фишечки», важные для региона или определенного человека, которому посчастливится, что Владимир Путин или Дмитрий Песков обратят внимание на его вопрос — предугадать невозможно.

Также, по мнению главы ВЦИОМ, во время «Прямой линии» вряд ли удастся избежать вопросов личного характера.

— Это общение человека, наделенного властью, а люди хотят в любом политике видеть прежде всего человека, — отметил социолог.

Руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин отметил, что 15 июня президент вряд ли даст конкретный ответ на вопрос об участии в выборах-2018, поскольку это может дать «фальстарт кампании». Однако, по мнению политолога, президент может затронуть темы, которые станут стержневыми в ходе будущих выборов.

— Во многом они определены в ходе круглых столов и форумов, проходивших до сих пор, в том числе — во время Петербургского экономического форума, — сказал «Известиям» Андрей Колядин. — Например, такой аспект, как возвращение в область внутренней политики понятий о справедливости и уважении. Думаю, это может прозвучать на «Прямой линии».

Председатель Совета директоров фонда Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский отметил, что «Прямая линия» имеет серьезное значение как социологический инструмент. Он подчеркнул, что в этом году телемарафон впервые проводится при обновленном внутриполитическом блоке администрации президента.

— «Прямая линия» предоставляет самый массовый, масштабный и уникальный социологический материал для анализа социальных настроений и запросов к власти, который только может быть, — сказал эксперт «Известиям». — Работа со всем этим массивом вопросов и вытекающих из них данных, проектов решений — важнейшее направление деятельности администрации президента. Безусловно, этот анализ и его результаты будут потом иметь значение и для уточнения стратегии будущей предвыборной кампании и для формирования, возможно, отдельных проектов и событий внутри нее.

Прямые включения с мест

«Прямая линия» с Владимиром Путиным проводится с 2001 года. Самым длительным по времени стал эфир 2013 года, продолжавшийся 4 часа 47 минут. В ходе прямой линии в эфир выводятся включения корреспондентов из разных населенных пунктов страны, что позволяет гражданам в режиме реального времени задать свой вопрос главе государства. В прошлом году, например, таких включений было пять. Собеседник «Известий» на одном из телеканалов сообщил, что в этом году таких «стендапов» будет больше.

Вчера же Дмитрий Песков попросил граждан быть внимательнее и пользоваться проверенными способами отправки вопросов главе государства. По словам пресс-секретаря президента, все фейковые страницы оперативно блокируются.