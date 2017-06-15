Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов может перейти из регионального ведения в федеральное. Соответствующее предложение направило в Минздрав Федеральное медико-биологическое агентство. Как пояснил «Известиям» руководитель ФМБА Владимир Уйба, это необходимо для обеспечения оперативного межрегионального взаимодействия, а также для развития производства препаратов крови. Главврачи региональных станций переливания крови подтвердили наличие трудностей – финансовых и юридических, – которые можно было бы решить с помощью централизации системы. В Российской ассоциации трансфузиологов отметили, что главная проблема состоит в региональных различиях в технологии заготовки крови. Из-за этого пациенты не могут рассчитывать на одинаковый уровень оказания помощи.

По словам Владимира Уйба, работа по федерализации службы крови уже началась. Совместно с Министерством финансов был составлен первый (черновой) вариант экономического обоснования вопроса.

– Выведение службы крови на федеральный уровень – это один из элементов биологической безопасности страны, – сказал «Известиям» Владимир Уйба. – Все развитые страны работают именно так. В России есть субъекты с дефицитным бюджетом. Понятно, что в них постепенно начнется снижение уровня донорства, так как для работы системы требуются значительные расходы. Нужно создать условия для доноров, приобрести расходные материалы для забора крови, лабораторных систем диагностики, хранения плазмы, карантинизации. В целях экономии субъекты стараются держать число доноров и хранимых компонентов на границе того, что потребляют клиники, а это недопустимо.

Руководитель ФМБА России отметил, что сейчас практически невозможна передача крови из одного региона в другой. Чтобы это делать без задержки, нужно всем 85 субъектам составить между собой договоры, что непросто. Кроме того, возникают вопросы, кто должен заниматься транспортировкой и как ее оплачивать.

– Федерализация в корне меняет состояние системы. В отдельном субъекте может чего-то временно не хватать. Но в стране всегда есть все. Я совершенно официально объявляю: проблема обеспеченности донорской крови решена полностью, - сказал он.

Централизация также необходима для производства препаратов крови. По словам руководителя ФМБА России, когда будет достроен Кировский завод по переработке крови, ему потребуется 600 тонн плазмы в год. Федеральной системе будет легче собрать сырье.

– Кировский завод сможет обеспечивать максимум 15% потребности страны в препаратах крови. То есть таких заводов в стране должно быть пять-шесть, и для их работы нужно в общей сложности 3600 тонн плазмы. С задачей поставки таких объемов сырья может справиться только федеральный орган, – уточнил Владимир Уйба.

На станциях переливания крови регионов с дефицитным бюджетом «Известиям» подтвердили, что, хотя нужды системы здравоохранения обеспечиваются полностью, проблемы в работе службы существуют.

– В нашей республиканской больнице очень сильное гематологическое отделение. Но чтобы лечить больных, применяются препараты, которые вызывают аплазию костного мозга, – рассказала и.о. главврача Станции переливания крови Республики Карелия Марина Романихина. – Приходится возмещать пациентам тромбоциты и эритроциты. И мы должны поддерживать их поставку на хорошем уровне. Федерализация обеспечит нам достаточное финансирование для приобретения дорогостоящих комплектующих для заготовки тромбоцитного концентрата на аппарате.

В Тамбовской области расходные материалы закупаются на субсидию государства, и ее хватает. Но здесь тоже опасаются возникновения финансовых проблем.

– За счет федерального бюджета нам несколько лет назад было поставлено оборудование для модернизации службы крови, – сообщила главврач Тамбовской областной станции переливания крови Любовь Позднякова. – Сроки его эксплуатации подходят к концу, и областной бюджет не справится с этой статьей расходов. Если в этом плане может помочь федерализация, то она необходима.

Главврач Станции переливания крови Чеченской Республики Зура Татаева отметила сложности во взаимодействии с региональными органами здравоохранения, которые обеспечивают финансирование службы крови.

– У нас особые задачи. Это своеобразная биофабрика, которой постоянно нужны расходные материалы. И нам все время приходится доказывать, что это нужно. Если будет руководящее звено, знающее о наших проблемах, работать станет легче, – считает главврач.

По ее словам, необходимость обмена компонентами крови с другими регионами периодически возникает.

– Мы помогали Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Но формально мы не можем этого делать: кровь должна заготавливаться и переливаться в пределах субъекта. Осуществить передачу юридически очень сложно, – сказала Зура Татаева.

Председатель совета Российской ассоциации трансфузиологов Евгений Жибурт считает, что принадлежность службы крови к разным субъектам Федерации делает ее очень неоднородной с технологической точки зрения. Например, не все регионы научились использовать тромбоциты цельной крови.

– Этот компонент крови становится все более востребован из-за развития онкогематологической помощи, но многие субъекты его просто выбрасывают, – сказал Евгений Жибурт. – Выделяют тромбоциты в Новосибирске, Ставрополе, Иркутске, Красноярске, Хабаровске. Не хватает, возможно, вмешательства сверху (это может быть централизация, стандартизация или госконтроль), чтобы остановить утрату ценных компонентов крови.

Трансфузиолог отметил, что вторая большая беда в вопросе переливания крови – инфекции. –­ – Очень редко, но заражение пациентов все же случается. Избежать этого помогает молекулярно-биологическое обследование доноров. Но единого внутрилабораторного контроля качества в стране не существует. Все регионы работают в разных уровнях, – подчеркнул Евгений Жибурт. – В стране даже не ведется национальная статистика, учитывающая, сколько инфекций было выявлено на ранних стадиях.

Технология инактивации патогенов также используется разными регионами в разной степени.

– Инактивация – это очень серьезная защита от опасных инфекций: гепатита Е, малярии, лихорадки денге, чикунгуньи, вируса Зика, вируса Западного Нила и других. В нашей стране есть два субъекта – Башкортостан и Якутия – где инактивируются 100% тромбоцитов. А в остальных не так, – сказал Евгений Жибурт.

В результате где-то пациенты получают более качественное лечение, где-то менее. И если федерализация поможет достичь нового технологического уровня службы крови, то, по мнению трансфузиолога, ее следует провести.