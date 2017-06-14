Депутаты Госдумы сдают кровь в рамках Всемирного дня донора. Акция, организованная комитетами ГД по регламенту и здравоохранению, проходит прямо в нижней палате парламента.

Перед сдачей крови депутаты заполняют анкеты и проходят медицинское обследование. В акции участвуют 50 депутатов, среди них руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Первым кровь сдал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Цель акции — «выразить уважение к тем гражданам, которые выбрали донорство в качестве своей жизненной миссии, а также привлечь внимания к этой проблеме, с тем, чтобы участников было как можно больше», — сказала председатель комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова, передает ТАСС.