Ко Дню донора в различных районах Москвы открыли мобильные пункты приема крови, сообщили на официальном портале мэра Москвы.

Сдать кровь можно будет с 14 по 16 июня. Мобильные пункты будут работать с 10:00 до 14:00.

Принимать донорскую кровь 14 июня будут в диагностическом центре № 3 на улице Сормовской, 9. В четверг 15 июня пункты приема крови откроются в ОАО «Вега» на Кутузовском проспекте, 34, и на Ленинградском шоссе, 16а, строение 1. В пятницу 16 июня жители столицы смогут сдать кровь в Городской клинической больнице им. Виноградова на улице Вавилова, 61.

Всемирный День донора отмечается 14 июня в день рождения австрийского врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.