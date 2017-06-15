В Госдуме 15 июня состоится первое расширенное заседание рабочей группы по разработке текста присяги при получении гражданства РФ. Работу группы, в которую вошли представители всех думских фракций, общественные и научные деятели, возглавит вице-спикер нижней палаты Владимир Васильев («Единая Россия»). Парламентарии заявили «Известиям», что итоговый текст присяги должен быть понятным, динамичным и легко запоминаться — «как клятва пионера или присяга военнослужащего». В качестве примера депутаты изучат тексты присяги, приносимой в США и в Голландии. Эксперты полагают, что в российском варианте клятвы на верность не должно быть излишнего пафоса.

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») пояснил «Известиям», что на заседании планируется обсудить не только текст присяги, но и обстоятельства, при которых она будет произноситься. Также депутаты проанализируют и зарубежный опыт.

— Мы планируем обсудить, как проводить присягу, чтобы человек лично и публично это осуществлял, нужна ли при этом торжественность, кто должен присутствовать, нужно ли это потом публиковать. Кроме того, мы изучили опыт других стран и на завтрашнем заседании рабочей группы посмотрим присяги других государств, США, Голландии, просто для примера, — уточнил он.

Глава профильного комитета отметил, что рабочая группа обсудит и предложенные проекты: в комитет уже поступили версии от вице-спикера ГД Ирины Яровой («Единая Россия») и Владимира Жириновского (ЛДПР). По словам Павла Крашенинникова, собственный вариант клятвы разрабатывается и самим комитетом. По лаконичности, подчеркнул глава комитета, текст должен дублировать присягу военных.

Замглавы думского комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) также заявил «Известиям», что присяга должна быть динамичной, короткой и звучать в том же темпе, что и присяга военнослужащего.

Собеседник «Известий» в Госдуме, знакомый с ходом разработки текста, заявил, что парламентарии обсуждают идею о включении в присягу слов о «добровольном приобретении российского гражданства», а также — об обязанности соблюдать Конституцию и права граждан. В ней также может появиться и обязательство уважать историю и культуру России.

Член рабочей группы Ирина Белых («Единая Россия») в разговоре с «Известиями» отметила, что присяга не должна охватывать все стороны жизни, а содержать гражданскую позицию человека. Гражданин страны должен взять на себя обязательства принять традиции, историю, культуру и ментальность России.

— Если мы говорим о воспитании гражданственности как о национальной идее, то мы не можем не включить в присягу на верность России слова о гражданской позиции. И я обязательно добавила бы слова о русском языке, — сказала депутат.

Первый зампред профильного комитета Госдумы Михаил Емельянов («Справедливая Россия») считает, что окончательная версия документа должна быть «краткой, но эмоциональной». В присяге, по словам депутата, обязательно должны быть слова о необходимости соблюдать российскую Конституцию и уважать культуру страны. Также в нее необходимо добавить слова про патриотизм, территориальную целостность и суверенитет России, считает парламентарий.

Михаил Емельянов заметил, что затягивать с рассмотрением документа депутаты не станут, и, по всей вероятности, он будет принят еще в весеннюю сессию Думы.

Вчера же профильный комитет на своем сайте предложил всем желающим прислать свой вариант текста присяги, которую будут произносить лица, принимаемые в гражданство РФ.

Мнение экспертов

Подобная традиция есть во многих странах мира, отметил член Общественной палаты (ОП) России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб. Он выразил сожаление, что в России эта процедура зачастую формальна — «выдают бумагу и все».

— В ней должен быть не столько юридический, сколько морально-этический смысл: у гражданина есть права есть и обязанности, такие же обязанности есть и у государства. Надо, чтобы текст присяги был небольшим и понятным, чтобы там отражалось наше отношение к тем ценностям, которые у нас есть. Для меня, как юриста, это Конституция, — уточнил эксперт, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы клятва дублировала присягу военных и правоохранителей.

Еще один член ОП и рабочей группы при комитете, журналист Николай Сванидзе, подчеркнул, что присяга ни в коем случае не должна быть похожа на клятву пионера.

— Она должна быть предельно лаконичной и сухой, чтобы не загонять людей в рамки, которым они не могут соответствовать. Люди хотят получить гражданство страны, которую они пока не до конца знают, с неродным языком, неродной культурой. И заставлять их клясться в любви и рвать рубаху на себе — бессмысленно, — сказал он «Известиям».

По словам Николая Сванидзе, не следует забывать и то, что «все эти клятвы и присяги будут приноситься в не такой уж торжественной обстановке, как это сейчас представляется».

— Поэтому текст должен быть предельно лаконичным. Главное, человек должен понимать, что, становясь гражданином нашей страны, он обязан следовать ее законам, — заключил он.

Как ожидается, окончательный текст присяги должен быть готов до 3 июля. Именно в этот день завершается прием поправок ко второму чтению законопроекта об отмене решений о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм.