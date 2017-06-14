Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая представила свой вариант текста присяги для вступающих в гражданство России, сообщил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Предложить свой вариант клятвы может любой гражданин, и все поступившие варианты будут рассмотрены, отметил Емельянов. Так, уже появились предложения от ЛДПР и Ирины Яровой.

«Сначала решено собрать все предложения, поговорить с людьми <...> и на основе всего этого уже принять решение», — сказал Емельянов.

При этом депутат отметил, что, по его мнению, текст должен быть коротким и емким.

Обсуждение текста присяги рабочей группой пройдет 15 июня. Также к нему привлекут экспертов и представителей общественных организаций, среди которых будет кинорежиссер Никита Михалков и другие деятели культуры.

Ввести присягу для людей, вступающих в гражданство России, предложил президент РФ Владимир Путин.