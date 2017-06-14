Президент США Дональд Трамп в любой момент имеет право отправить в отставку спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, однако не будет этого делать, заявила во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

О возможности увольнения Мюллера ранее сообщал глава корпорации Newsmax Media и друг Трампа Кристофер Радди, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что президент имеет такое право, он не собирается этого делать», — сказала Сандерс.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс ранее тоже говорил о полном доверии Мюллеру, но затруднился ответить на вопрос, доверяет ли Мюллеру в той же степени Трамп.