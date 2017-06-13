Президент США Дональд Трамп может освободить экс-главу ФБР Роберта Мюллера от должности спецпрокурора по расследованию дела о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом во вторник сообщает PBS со ссылкой на друга президента США, владельца компании Newsmax Media Кристофера Радди.

«Я думаю, что он (Дональд Трамп. — «Известия»), возможно, рассматривает вопрос о том, чтобы освободить от должности специального прокурора. Это вполне ясно из того, что сказал один из его адвокатов», — цитирует Радди PBS.

Он также пояснил, что возможной причиной увольнения Мюллера может стать конфликт интересов, так как юридическая компания, в которой ранее работал Мюллер, представляет интересы членов семьи американского президента. Также Радди считает, что Трамп рассматривал возможность назначения Мюллера на пост главы ФБР.