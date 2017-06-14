Автовладельцев, которые не пропустили скорую помощь, в лучшем случае лишат прав до двух лет, в худшем их ждет уголовная ответственность.

Эти нормы прописаны в новой статье Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», предложенной вице-спикером Госдумы Ириной Яровой из «Единой России».

Статья УК также предусматривает наказание за попытку не пустить медика к пациенту, что будет караться штрафом до 5 тыс. рублей. В случае же смерти пациента по вине водителя, не пропустившего скорую, его могут посадить на срок до четырех лет, рассказали «Известиям» депутаты из комитета по госстроительству.

Кроме того, в соответствующие статьи УК о причинении вреда здоровью и угрозе убийством предлагается отдельными пунктами включить ответственность за совершение аналогичных преступлений в отношении граждан при исполнении ими служебных обязанностей, в частности, медиков.

Эксперты сомневаются в эффективности применения новой статьи УК, поскольку лишить водителя прав может только суд. При этом нарушение должен зафиксировать инспектор ГИБДД, а не видеорегистратор.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не пропустивших скорую водителей лишат прав