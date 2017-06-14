Автовладельцев, не пропустивших машину скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет. Применяться эта мера может в случаях, когда опоздание медиков к пациенту не привело к негативным последствиям. Если же они наступили (например, больной скончался), водителю будет грозить уголовная ответственность: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет появится в новой статье УК РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Соответствующий законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») и группы депутатов комитет по госстроительству Госдумы намерен завтра рекомендовать принять в первом чтении. Документ уже поддержали правительство и Верховный суд, однако эксперты отмечают, что в ситуации с непропуском спецтранспорта важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Кроме того, пока неясно, как действовать в ситуации, когда водитель не может уступить дорогу «скорой» по объективным причинам.

Два собеседника «Известий» в профильном думском комитете пояснили, что речь идет об установлении ответственности за угрозы в адрес врачей и нападение на них при исполнении профессиональных обязанностей, а также за непропуск машины скорой помощи. Соответствующий законопроект в начале апреля внесли в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов (оба — «Единая Россия»). Позже к числу авторов присоединились еще около 60 депутатов. Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно документу, административная ответственность устанавливается за воспрепятствование законной деятельности врачей. Так, если медика не пускают к пациенту, на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей или арест на 15 суток. Если же речь идет о непропуске «скорой», водителю грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора-два года (аналогичное наказание предусмотрено за управление автомобилем в нетрезвом состоянии). Сейчас, согласно КоАП, непропуск машины со спецсигналом наказывается либо штрафом в 500 рублей, либо лишением прав на 1–3 месяца.

Однако административная ответственность наступит только в том случае, если пациенту в результате действий третьих лиц не был причинен вред. Если же больной умер или его здоровью был нанесен тяжкий вред, нарушителям будет грозить уже уголовная статья. За причинение вреда средней тяжести предлагается ввести штраф в размере 40 тыс. рублей, обязательные работы сроком до 360 часов либо исправительные работы сроком до одного года. Четыре года заключения ждет нарушителей в случае смерти пациента или причинения тяжкого вреда его здоровью. Такие меры будут предусмотрены в новой статье 124.1 УК «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».

В статьи 115 и 119 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» также предлагается включить ответственность за совершение аналогичных преступлений в отношении граждан при исполнении ими служебных обязанностей. В первом случае нарушителю закона может грозить лишение свободы до двух лет, во втором — до пяти.

Ранее правительство и Верховный суд РФ поддержали законопроект, однако указали на ряд его недостатков. ВС, в частности, обратил внимание на неопределенность понятия «создание препятствий доступа к больному». Оно «не имеет конкретного содержания», следует из отзыва суда, и может повлечь «широкое усмотрение» правоприменителя.

Пресс-служба Министерства здравоохранения, на данные которого авторы законопроекта ссылались при его внесении, не смогла предоставить «Известиям» оперативный комментарий. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») сомневается, что в предложенном виде закон будет работать. Он напоминает, что КоАП уже предусматривает наказание за непропуск машин со спецсигналами и оно «вполне адекватно».

— Проблема не в якобы недостаточных санкциях, а в отсутствии неотвратимости наказания, — сказал Вячеслав Лысаков. — Надо сделать так, чтобы существующие санкции достигали цели, а если они не работают сейчас, то и новые работать не будут.

Он также напомнил, что лишить водителя прав может только суд, однако нарушение должен зафиксировать инспектор, а не камера, работающая в автоматическом режиме. При этом сотрудников ГИБДД на дорогах недостаточно и такие случаи — единичны.

— Практически нереально обеспечить мониторинг следования спецтранспорта из точки А в точку Б, — отметил депутат.

Водитель может не пропустить спецтранспорт и из-за отсутствия места для перестроения или по другой уважительной причине, подчеркнул он. Как рассматривать действия водителя в таких ситуациях, законопроект не поясняет.

— Нужно начинать решать вопрос с тотального оснащения «скорых» видеорегистраторами, и по каждому случаю такого нарушения передавать файл в ГАИ, чтобы они штрафовали нарушителей, — заявил Вячеслав Лысаков. — Можно увеличить и сумму штрафа, но необходимо повышать неотвратимость наказания.

По словам парламентария, выделять в отдельную группу машины скорой помощи нецелесообразно, поскольку из-за опоздания пожарных или полиции тоже могут пострадать люди.