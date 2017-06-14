Замминистра экономического развития Николай Подгузов рассказал «Известиям» о подготовке в Минэкономразвития плана по запуску фабрики проектного финансирования, она будет создаваться на базе Внешэкономбанка и сможет перерабатывать «сырые» идеи в прибыльные проекты.

По словам замминистра, фабрика станет заменой прекратившего финансирование российских проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Фабрика, как ожидается, начнет работу уже в этом году. Отслеживанием и структурированием проектов займется ВЭБ.

— Фабрика будет отвечать за три задачи — отбор проектов и их подготовка, структурирование проекта и его мониторинг. Цель — привлечь максимально широкий круг инвесторов — как банки, так и пенсионные фонды. У ВЭБа здесь будет роль ЕБРР. Это в основном консалтинг, структурирование и мониторинг, нежели непосредственное участие, — рассказал «Известиям» Николай Подгузов.

К созданию фабрики на базе ВЭБа в правительстве пришли после отказа в финансировании российских проектов со стороны ЕБРР, а также отказе ЦБ от проектного финансирования. Подгузов отметил, что фабрика, как ожидается, будет доводить «сырые» предложения до уровня прибыльных проектов.

Эта задача будет возложена на так называемые кросс-функциональные команды, в которые войдут члены инвестиционных и клиентских подразделений, представители отраслевых структур бизнес-решений, рисков и мониторинга. К этим специалистам могут быть добавлены и специалисты по работе с проблемными активами, если это потребуется.

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Минэкономразвития представит план по запуску проектного финансирования