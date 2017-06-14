Минэкономразвития в июне подготовит план по запуску фабрики проектного финансирования на базе Внешэкономбанка. Об этом рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Николай Подгузов. ВЭБ будет отбирать, структурировать и отслеживать реализацию проектов. Новый механизм должен будет заменить прекративший финансирование российских проектов Европейский банк реконструкции и развития. Член правления и первый зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков сообщил «Известиям», что для сопровождения проектов в корпорации будут созданы специальные кросс-функциональные команды. Ожидается, что фабрика заработает уже в этом году и будет действовать на постоянной основе.

Идея создать фабрику проектного финансирования на базе ВЭБа появилась в правительстве после того, как ЕБРР прекратил финансировать российские проекты, а затем и ЦБ объявил о сворачивании своей программы проектного финансирования, хоть она и считалась успешной.

— Фабрика будет отвечать за три задачи — отбор проектов и их подготовка, структурирование проекта и его мониторинг. Цель — привлечь максимально широкий круг инвесторов — как банки, так и пенсионные фонды. У ВЭБа здесь будет роль ЕБРР. Это в основном консалтинг, структурирование и мониторинг, нежели непосредственное участие, — рассказал «Известиям» Николай Подгузов.

Он подчеркнул, что фабрика должна доводить все предложения от уровня «сырых» бизнес-идей до уровня прибыльных проектов.

ВЭБ будет структурировать проекты по уровню риска. Например, под любой из них могут быть выпущены облигации разного старшинства: выпуски с низким риском и низкой доходностью (старшие) и с более высоким риском, но и более высокой доходностью (младшие). В случае проблем с погашением купонов первыми страдают держатели высокодоходных бумаг. Таким образом, риски наиболее консервативных инвесторов будут защищены. Причем если консервативные инвесторы всё же посчитают риск нереализации проекта очень высоким, им может быть предоставлена госгарантия.

— Консервативным инвесторам, например НПФ, страховым компаниям, можно предлагать старший транш. Если уровень риска для такого рода консервативных инвесторов недостаточно приемлем, можно подумать о выделении частичной госгарантии под этот транш. И таким образом помочь проекту найти максимально широкий круг инвесторов через структурирование, — объяснил Николай Подгузов.

Также ВЭБ будет производить мониторинг реализуемых проектов. Как сообщил «Известиям» член правления и первый зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков, для мониторинга проектов планируется создать в корпорации отдельные кросс-функциональные команды. В них войдут представители инвестиционных и клиентских подразделений, представители отраслевых структур бизнес-решений, рисков и мониторинга, а при необходимости и представители подразделений по работе с проблемными активами.

— Задача кросс-функциональной команды — обеспечить глубокое понимание хода проекта и повысить шансы проекта на успех; в новый процесс сопровождения будет включено регулярное взаимодействие менеджеров ВЭБа с клиентом, будет проводиться регулярная проверка менеджером и отраслевым специалистом соответствия предпосылок бизнес-модели рыночным условиям, — рассказал Дмитрий Курдюков.

Он подчеркнул, что к созданию фабрики ВЭБ подключил свои дочерние и зависимые общества. В первую очередь Федеральный центр проектного финансирования и фонд «ВЭБ Инновации». Раньше эти организации в меньшей степени работали на цели ВЭБа. Теперь их роль существенно возросла, отметил Дмитрий Курдюков.

Николай Подгузов уточнил, что фабрика проектного финансирования может быть создана уже до конца этого года. Дмитрий Курдюков добавил, что ее работа планируется на постоянной основе.

Финансовый аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин считает, что в условиях дефицита капитала из-за санкций и макроэкономической нестабильности фабрика проектного финансирования может стать значимым драйвером роста в масштабах всей экономики.

— Тем не менее вряд ли имеет смысл развивать проект под руководством ВЭБа, для покрытия огромного портфеля плохих долгов которого были направлены средства правительства, полученные косвенно в том числе за счет заморозки накопительной части пенсии, — считает Тимур Нигматуллин.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что такой механизм, как фабрика проектного финансирования, нужен, но его может погубить бюрократия.

— Механизм может провалиться из-за некомпетентности сотрудников, которые им будут заниматься, или из-за сложной процедуры подачи заявки на привлечение инвестиций. Одним словом, бюрократия может загубить добрые начинания, — считает Анна Кокорева.

ЕБРР прекратил финансирование российских проектов после введения антироссийских санкций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила сворачивание программы проектного финансирования ЦБ невозможностью ее расширения.