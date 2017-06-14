Приблизить магазины, торгующие спиртным к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям хочет Минпромторг.

Об этом говорится в доработанном проекте постановления о допустимых расстояниях до таких торговых точек, которое ведомство внесло в правительство.

«Излишние ограничения лишь губят легальный бизнес и открывают дорогу нелегальному. Какими бы ни были размеры прилегающих территорий, полностью исключить визуальное восприятие алкоголя детьми невозможно», — заявили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

На данный момент расстояние между магазинами с алкоголем и социальными учреждениями регулируется властями регионов, и кое-где оно составляет 1 км. Ведомство хочет ограничить эти радиусы 20–50 м «от дверей до дверей». Так, расстояние до дошкольных учреждений не должно быть меньше 50 м.

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Минпромторг приблизил спиртное к учебным заведениям