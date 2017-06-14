Минпромторг внес в правительство доработанный проект постановления о допустимых расстояниях между магазинами с алкоголем и образовательными, медицинскими, спортивными и прочими учреждениями. В итоговой версии документа «радиусы трезвости» составляют от 20 до 50 м. Проект внесен в правительство с критическими замечаниями Минздрава, возражающего против установления максимальных размеров прилегающих территорий, на которых продажа спиртного запрещена. Сейчас вопрос регулируют власти субъектов РФ, и в ряде регионов магазины с алкоголем удалены от школ и больниц на 1 км. Эксперты отмечают, что инициатива Минпромторга идет в разрез госполитике по ограничению потреблению спиртного.

Минпромторг подготовил и внес 26 мая в правительство проект постановления о минимально разрешенном расстоянии между магазинами со спиртным и рядом зданий - детскими, образовательными, медицинскими учреждениями, культурными, спортивными и военными объектами, вокзалами, аэропортами и рынками, а также местами нахождения источников повышенной опасности и массового скопления граждан. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Документ представляет собой доработанный вариант проекта, подготовленного в феврале этого года. В нем предлагаемые радиусы варьировались от 1 м для организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, до 50 м для, например, дошкольных учреждений. Минпромторг получил замечания от Минфина и Росалкогольрегулирования и учел их, уточнили в пресс-службе ведомства.

Из доработанного проекта постановления следует, что для детских садов и школ максимальный размер прилегающих территорий составит 50 м. На таком же расстоянии остались магазины с алкоголем и от образовательных учреждений для несовершеннолетних, а также медучреждений и источников повышенной опасности.

Расстояние в 30 м установлено между розничными точками со спиртным и вокзалами, аэропортами, спортивными сооружениями, воинскими объектами, кабинетами косметологии, стоматологии.

От остальных объектов - медицины, спорта и т.д. предельные размеры территорий установлены в диапазоне от 20 до 50 м. Расчет расстояний должен осуществляться по пешеходным зонам, от дверей до дверей, уточнили в Минпромторге.

От расстояний в 1м, 5м, 10м решено было отказаться. Такие расстояния Минпромторг в феврале предлагал между общепитом и зданиями образовательных организаций для совершеннолетних, медучреждениями, вокзалами, аэропортами.

В Минпромторге подчеркнули, что на проект получены положительные заключения Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) и Минюста. При этом сохранились разногласия с Минздравом, поскольку ведомство против сокращения размеров прилегающих территорий.

"Запрет продажи алкогольной продукции на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, объектам спорта, содействует снижению плотности розничной сети торговли алкоголем и способствует охране здоровья населения, профилактике потребления алкогольной продукции и предупреждению травматизма и насильственной преступности", — сказано в официальном отзыве Минздрава.

В Минпромторге заметили, что «детям запрещено продавать алкоголь, за это установлена серьезная ответственность, независимо от того, как далеко от школы магазин».

- Излишние ограничения лишь губят легальный бизнес и открывают дорогу нелегальному. Какими бы ни были размеры прилегающих территорий, полностью исключить визуальное восприятие алкоголя детьми невозможно, - сказали в Минпромторге.

В Минэкономразвития подтвердили, что согласовали проект постановления без замечаний. В Росалкогольрегулировании не уточнили, какие конкретно высказали замечания к проекту.

Председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин подчеркнул, что инициатива Минпромторга противоречит политике государства, направленной на снижение доступности и употребления алкоголя.

- Цель проекта Минпромторга - приблизить магазины с алкоголем к учебным и лечебным заведениям и так далее с тем, чтобы сделать спиртное более шагово доступным. Мера увеличит сбыт пива, водки и другой продукции, - заявил глава КонфОП. - Непонятно почему ведомство занимает проиндустриальную позицию, которая помогает бизнесу, но идет полностью в разрез с государственной политикой по снижению употребления алкоголя. Это полностью перечеркнет приложенные за последние 10 лет усилия по снижению количества точек продаж алкоголя в стране, что повлияло на уменьшение употребления спиртного.

Согласно ст. 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», продажа алкоголя в детских, образовательных, медицинских и других организациях и прилегающих к ним территориях запрещена. С конца 2012 года, по действующему постановлению правительства, такие радиусы устанавливают власти субъектов РФ. Расстояния от магазинов с алкоголем рознятся в зависимости от региона, максимальное – 1 км.