Организаторы фестиваля «ВолгаФест» в Самаре перепутали имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина на заставке за главной сценой из-за отсутствия редактуры. Скорее всего, ошибку в имени допустил грамотный, но невнимательный человек, заявил «Известиям» космонавт Алексей Леонов.

«Это никогда не допустимо. Я не думаю, что этот человек безграмотный. Просто ошибся при печати. Знаете, сейчас пресса что угодно пишет. Она неконтролируемая. Нет никакого Главлита (Главное управление по делам литературы). Такие ляпы раньше никогда не допускались. Это вопрос редактуры», — сказал Леонов.

Извиняться за досадную ошибку в пресс-службе фестиваля «ВолгаФест» не стали, заявив лишь, что «признают, что совершили ошибку».