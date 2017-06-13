Организаторы фестиваля «ВолгаФест» в Самаре перепутали имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина на заставке за главной сценой, которая была установлена на набережной. На экране рядом с фотографией первого человека, отправившегося в космос, значилось: Алексей Гагарин.

Извиняться за досадную ошибку в пресс-службе не стали, заявив лишь, что «признают, что совершили ошибку», передает телеканал «Звезда».

По словам пресс-атташе фестиваля Серафимы Вайханской, опечатка была допущена в процессе подготовки.

"Приехали!": Легендарный космонавт Алексей Гагарин не забыт в Самареhttps://t.co/MTuhluKESA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.

«Такое, бывает, происходит из-за больших объемов работы. Мы признаем, что совершили ошибку, и надеемся, что она никого не расстроила», — заключила она.

Напомним, инцидент произошел на фестивале «ВолгаФест» в День России.