За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали пять лесных пожаров на площади более 20 га. Огонь тушили порядка 240 человек.

На утро вторника в регионе зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 318 га. Горит лес в Эвенкии, угрозы населенным пунктам нет. Пожарные находятся в режиме повышенной готовности. Проводится авиационный и наземный мониторинг леса, усилена профилактическая работа с населением, сообщает «Наш Красноярский край».

«Известия» ранее писали, что во вторник на территории Сибири и Дальнего Востока тушат 58 лесных пожаров площадью 6,8 тыс. га. По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки в России удалось потушить 42 лесных пожара площадью около 7,7 тыс. га.