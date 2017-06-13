К 13 июня на территории Сибири и Дальнего Востока тушат 58 лесных пожаров площадью 6,8 тыс. га, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства. За прошедшие сутки в России удалось потушить 42 лесных пожара площадью около 7,7 тыс. га.

Большая часть пожаров 13 июня приходится на территорию Иркутской области — 10 пожаров на площади 3 946 га, Забайкалья — 10 пожаров на 1 954 га и Бурятии — 16 пожаров на 428 га.

Для тушения лесных пожаров в России задействовано 1 638 человек, 322 единицы техники и 21 воздушное судно, уточнили в «Авиалесоохране».

В пресс-службе учреждения также сообщили, что режим ЧС введен в пяти российских субъектах: Забайкалье, одном районе Иркутской области, Республики Бурятия и Приморского края, а также в двух районах Республики Тыва.