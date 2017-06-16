Россия и США разошлись в подходах к тому, какую роль в сирийском урегулировании должен играть Иран. В частности, это касается зон деэскалации, которые создаются по предложению Москвы, Тегерана и Анкары. Об этом «Известиям» рассказали источники в российском МИДе. По их словам, нежелание Вашингтона не только сотрудничать, но и контактировать с Исламской республикой серьезно тормозит сирийский мирный процесс. Эксперты считают, что США при нынешней администрации будут придерживаться антииранских позиций, и рассчитывать на реальный прорыв в урегулировании конфликта сложно.

Россия и США при попытке договориться по вопросам сирийского урегулирования не могут прийти к согласию из-за разных подходов к роли Ирана в этих процессах, рассказали «Известиям» источники в российском МИДе.

— По Сирии в целом можно было бы договориться. Причем это готовы делать турки, катарцы и многие другие из тех, кто, на первый взгляд, занимает непримиримую позицию. Но как только речь заходит о том, какая роль может или должна отводиться в рамках этих договоренностей Исламской республике, американцы тут же дают задний ход и в принципе не допускают хоть какого-то сотрудничества с Тегераном. Более того, за ними автоматически следует и Саудовская Аравия , — пояснил один из собеседников, отметив, что, в частности, это касается предметного обсуждения зон деэскалации.

Создание четырех таких зон согласовали на встрече в Астане в начале мая Россия, Иран и Турция. Тогда же было объявлено, что на их территории должны прекратиться любые боевые действия. При этом США, как ранее рассказал глава МИД России Сергей Лавров, приветствовали достижение таких договоренностей. Вместе с тем сами американцы спустя несколько дней заявили о своем скептическом отношении к зонам деэскалации. Такие слова прозвучали из уст исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса, который принимал участие во встрече в Астане в качестве наблюдателя.

Несмотря на принципиальное согласие России, Ирана и Турции, упомянутые зоны требуют проработки большого количества деталей (в том числе и конкретных границ), к обсуждению приглашали все заинтересованные стороны. При этом, как дал понять ранее Сергей Лавров, США остаются в стороне от этих процессов.

— Дело решалось бы гораздо эффективнее, если бы в дополнение к этому достаточно ограниченному по своей повестке дня каналу (по предотвращению инцидентов между российскими ВКС и американской коалицией — «Известия») США согласились бы подключиться к работе по согласованию параметров зон деэскалации , — сказал российский министр 30 мая.

По словам главы МИДа, результатом несовпадения позиций США и России по зонам деэскалации стала вольная трактовка Вашингтоном соответствующего соглашения между Москвой, Тегераном и Анкарой. Это проявилось, в частности, в ударах коалиции во главе с США по позициям сирийских войск на юге Сирии 18 мая и 6 июня.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что США в принципе не хотят никаких контактов с Ираном.

— Это обусловлено тем, что и при Бараке Обаме, и сейчас, при Дональде Трампе, Исламская республика считается если не противником, то как минимум оппонентом американских интересов в глобальном плане и, в частности, в сирийском конфликте. Не стоит также забывать про главного союзника США в регионе — Израиль, для которого Тегеран — главная угроза. Нежелание договариваться с Россией из-за Ирана — результат сложившейся ситуации. Конечно же, ничего продуктивного в этом нет, поскольку без участия Исламской республики урегулировать сирийский конфликт невозможно, — считает эксперт.

Тегеран направляет своих добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии, а также поставляет правительственным войскам и союзным формированиям большое количество оружия. Как отмечают эксперты, именно Иран и союзные ему формирования, прежде всего «Хезболла», принимают участие в ключевых сражениях.

Дональд Трамп не раз критиковал Иран еще в ходе предвыборной кампании. Не изменил он своего отношения и после победы на выборах. На днях американский президент назвал Тегеран спонсором терроризма, а до этого призвал «все страны и народы» изолировать Исламскую республику.