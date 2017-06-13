Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он также заявил, что борьба Вашингтона против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ. — Ред.) является ложью, пишет Reuters.

«Вы (США) и ваши агенты — источники нестабильности на Ближнем Востоке… Кто создал «Исламское государство»? Америка. Утверждения США о борьбе против «Исламского государства» являются неправдой», — заявил он на встрече с официальными лицами Ирана.

Иранский лидер также обвинил Соединенные Штаты и их союзника в регионе — Саудовскую Аравию — в финансировании ИГ.

Как отмечает «Газета.ру», дипломатические отношения между двумя странами были прерваны вскоре после революции в Иране 1979 года.