В четверг, 15 июня, сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана и России. За его принятие проголосовали большинство сенаторов, против оказались только двое.

Теперь документ передадут на рассмотрение в нижнюю палату конгресса, после чего законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.

Ограничительные меры предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Американским компаниям и физлицам запретят сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на две недели. Сейчас это ограничение составляет 90 дней.

Также санкции коснутся энергетического сектора. В документе прописано, что президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия конгресса.