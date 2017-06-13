Новый вирус под названием Dvmap (Trojan.AndroidOS.Dvmap.a) заразил более 50 тыс. устройств на операционной системе Android, сообщается в блоге «Лаборатории Касперского».

Как отмечают специалисты, новый вид троянской программы заражал смартфоны через официальный магазин приложений Google Play. Внедрившись в устройство, червь получает root-права, удаленно представляя злоумышленникам доступ к устройству.

Отмечается, что в конце марта 2017 года разработчики загрузили сперва «чистое» приложение в магазин, а затем выпустили к нему несколько зараженных обновлений.