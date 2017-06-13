Проведен анализ вредоносной программы Win32/Industroyer, которая позволяет проводить атаки на электроэнергетические компании. Об этом 13 июня сообщила компания ESET.

Industroyer позволяет хакерам напрямую управлять выключателями и прерывателями цепи на электрических подстанциях. Потенциальный ущерб от атаки Industroyer — это как отключение злоумышленниками подачи электроэнергии, так и повреждение оборудования.

Industroyer использует четыре промышленных протокола связи, распространенных в электроэнергетике, управлении транспортом, водоснабжении и других критических инфраструктурах. Протоколы создавались десятилетия назад без учета требований безопасности. Поэтому хакерам даже не пришлось искать их уязвимости — достаточно было «научить» Industroyer использовать эти протоколы.

По словам экспертов, вредоносное ПО, подобное Industroyer, могло послужить причиной сбоя энергоснабжения в Киеве в декабре 2016 года.