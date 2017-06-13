Новые санкции против России, предлагаемые в качестве поправок для законопроекта об ограничениях в отношении Ирана, могут сохраниться надолго, если президент США Дональд Трамп подпишет соответствующие документы, предположил в разговоре с «Известиями» политолог Павел Святенков.

Ранее со ссылкой на председателя сенатского комитета по иностранным делам Боба Коркера сообщалось, что члены сената конгресса США достигли соглашения о новых санкциях в отношении России. Соответствующие поправки могут войти в уже готовый законопроект новых ограничений для Ирана. Коркер также отмечал, что в документ будет включена процедура обязательного рассмотрения парламентом США снятия санкций с России до того, как это сделает президентская администрация; таким образом, документ предусматривает механизм, препятствующий односторонней отмене санкций Белым домом.

«Если конгресс примет такой закон, президенту Трампу будет трудно его не подписать — с учетом того давления, которому он подвергается именно в вопросе отношений с Россией. Тут ситуация достаточно сложная, потому что юридический акт, подписанный президентом, становится законом: соответственно, если такие санкции будут приняты на законодательном уровне, выбраться из них будет сложно», — отметил Павел Святенков.

Политолог добавил, что часть американских элит обеспокоена тем, что Трамп может помириться и договориться с Россией.

«Они ведут войну против Трампа, в частности, по этой позиции: тема вмешательства России в выборы, взлома российскими хакерами американских серверов и так далее, поскольку Россия на протяжении года позволяла себя по этому направлению всячески пинать и никак не опровергала», — пояснил эксперт.

По его словам, за это время сложилась устойчивая репутация, что дыма без огня не бывает и Россия действительно вмешивалась в политику США.

«Поэтому если конгресс примет подобный закон, а Трамп его подпишет, то получится, что санкции у нас «зависают» надолго, потому что закон отменить гораздо труднее, чем какие-то ограничения, введенные исполнительной властью», — заключил политолог.