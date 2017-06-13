Члены сената конгресса США достигли соглашения о новых санкциях в отношении России.

Об этом заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер.

«Думаю, мы это сделали. Сейчас мы дорабатываем текст, но соглашения мы достигли, — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что в документ будет включена процедура обязательного рассмотрения парламентом США снятия санкций с России до того, как это сделает президентская администрация.

Эти поправки войдут в уже готовый законопроект новых ограничений в отношении Ирана, чтобы не тратить время на процедуру внесения нового акта.