Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о планах Конгресса ужесточить антироссийские санкции. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News.

Законопроект о санкциях с целью «наказать русских» будет рассмотрен уже на этой неделе, сообщил конгрессмен.

«Есть непреодолимое доказательство того, что Россия пытается разрушить демократию здесь и за рубежом. Мы не станем восстанавливать отношения с ней, прежде чем не накажем за попытки разрушения демократии. А это начинается с помощью новых санкций», — заявил он.

Грэм считает, что если президент США не подпишет бумагу с наказанием России, то он станет «предателем демократии».

При этом он добавил, что не верит в существование сговора между Трампом и российским правительством.