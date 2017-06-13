Недавно российское министерство финансов обнародовало открытое письмо, посвященное вопросу об определении статуса онлайн-магазинов. Суть документа сводилась к тому, что считать интернет-торговлю розничной нельзя, поскольку само это понятие неразрывно связано с наличием магазина.

Соответственно, если виртуальная торговая точка не имеет представительства офлайн в виде какого-либо помещения, пригодного для размещения товара и приема покупателей, владелец такого онлайн-магазина не имеет права купить патент для получения налоговых вычетов по схеме для розничной торговли.

Такие патенты освобождают от налогов на имущество физических лиц, на доходы по профильному виду деятельности и НДС.

В настоящее время в России насчитывается около 40 тыс. интернет-магазинов. Из них максимум 50 крупные, а остальные относятся к малому бизнесу, причем в большинстве случаев имеют статус индивидуальных предпринимателей, уточнил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Как пояснили в Минфине РФ, при покупке патента налогообложение рассчитывается из данных о потенциально возможном годовом доходе. А если торговля идет исключительно онлайн, эти расчеты становится невозможно произвести.

Подробнее — в материале «Известий»:

Минфин не признал интернет-магазины розницей