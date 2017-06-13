Розничная торговля обязательно предполагает наличие магазина. Такую позицию высказал Минфин России в опубликованном недавно письме. Онлайн-торговец не может быть признан занимающимся розницей — и, значит, не может сэкономить на налогах, приобретя патент. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) такой подход сочли разумным.

Департамент налоговой и таможенной политики Минфина обнародовал письмо № 03-11-12/24582. В ответ на запрос департамент сообщает, что предприятия розничной торговли могут использовать патентную систему налогообложения (ПСН). Но, отмечается в письме, «к данному виду предпринимательской деятельности не относится в том числе реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети».

Таким, образом интернет-магазины, не имеющие офлайновых торговых точек, не могут рассчитывать на ПСН.

По российским законам, патентную систему могут использовать индивидуальные предприниматели (ИП), занятые перечисленными в ст. 346.43 Налогового кодекса видами деятельности (в их числе — розничная торговля). Использовать ПСН могут только небольшие торговые предприятия — не больше 15 сотрудников, годовой доход не больше лимита, установленного властями региона. Патент освобождает от НДС, налогов на доходы (по соответствующему виду деятельности) и на имущество физлиц.

— Плюсы очевидны: не надо сдавать налоговые декларации, платишь только за получение патента. Также в Москве нельзя применять Единый налог на вмененный доход, а патент купить можно, — отметила юрист BGP Litigation Наталья Юрченкова.

Если сейчас ИП захочет получить патент в Москве на три небольших торговых точки в ЦАО, то стоимость за полгода составит 324 тыс. рублей, привела пример юрист.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, сейчас в России около 40 тыс. интернет-магазинов.

— Из них не больше полусотни крупных, остальные относятся к малому бизнесу, большинство — это ИП, — уточнил Александр Иванов.

Согласно письму Минфина, ПСН могут применять те торговцы, которые реализуют товар через магазины, но информацию о нем размещают в Сети.

— Таких в интернет-торговле мало. В основном это крупные офлайновые торговые сети, — сообщил Александр Иванов.

По мнению директора юридического департамента Ozon.ru Надежды Беловой, ситуация еще раз подтверждает: необходимо четко определить понятие дистанционной торговли.

— Действует много пересекающихся норм, и нет четкого правоприменения. Так, Правила продажи товаров дистанционным способом альтернативно определяют момент заключения договора розничной купли-продажи: договор может считаться заключенным как в момент размещения заказа на сайте, так и в момент выдачи кассового чека, как при обычной офлайн-торговле, — отметила Надежда Белова. — На мой взгляд, дистанционная торговля в чистом виде не подразумевает наличия каких-либо торговых площадей.

В пресс-службе Минфина России пояснили, что объектом налогообложения при ПСН признается потенциально возможный годовой доход.

— В отношении торговли через компьютерные сети этот показатель невозможно определить, — отметили в пресс-службе.

Ситуацию пояснил президент АКИТ Алексей Федоров, напомнив, что цена патента зависит в том числе от местоположения магазина.

— Точно установить регион ведения деятельности в интернет-торговле, как правило, очень трудно. Поэтому мы считаем невозможность применения патентной системы в онлайн-продажах вполне объяснимым явлением, — пояснил Федоров. — К примеру, если интернет-магазин официально зарегистрирован в Москве, то, согласно патентной системе, он там и платит налог. По факту же доставку магазин может осуществлять по всей стране. Именно поэтому ограничения разумны.

Для небольших интернет-магазинов выгодна именно патентная система, потому что потенциальный доход у них априори небольшой, отметил глава АКИТ. Но по факту доход может оказаться выше, добавил он. По отношению к игрокам, использующим общую систему налогообложения, использование ПСН интернет-магазинами было бы «не совсем честным», заключил Алексей Федоров.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, объем рынка онлайн-ритейла в России в прошлом году составил 706 млрд рублей.