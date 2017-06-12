Американский лидер Дональд Трамп в понедельник заявил, что через две недели в ходе пресс-конференции расскажет о борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в России. — Ред.).

В ходе предвыборной кампании Трамп называл борьбу с ИГ и вообще с терроризмом в числе приоритетов, а после вступления в должность Трамп поручил своей администрации разработать новую стратегию разгрома ИГ.

Представленная Трампу стратегия реализовывается с февраля, ранее Белый дом не разглашал ее детали, чтобы ими не могли воспользоваться террористы.