День России отпраздновали миллионы граждан во всех городах страны. За рубежом торжественные мероприятия прошли в рамках проекта «День России в мире», приветствие участникам которого направил президент РФ Владимир Путин. Несмотря на то, что это один из самых молодых праздников, — нерабочим днем он стал в 1991 году, а название закрепилось в 2002-м — по данным столичной полиции, только в Москве День России отметили около 2,5 млн человек. В этот же день оппозиция попыталась провести в столице несанкционированную акцию протеста, однако на нее, по данным МВД РФ, вышли всего 4,5 тыс. человек. По мнению экспертов, провокация, устроенная радикальной оппозицией, провалилась, не найдя поддержки ни в столице, ни в регионах, где на несанкционированные акции вышло незначительное количество граждан.

Москва

В столице главные торжества проходили вчера на Тверской улице — от Пушкинской площади до Манежной, а также в Охотном Ряду. Там разместили 17 тематических зон, представлявших историю страны — от Древней Руси до современности. Это были лучшие реконструкции фестиваля «Времена и эпохи. Собрание», стартовавшего в начале месяца.

На Триумфальной площади торжественно открыли фестиваль искусств «Черешневый лес», а также выставочную экспозицию Третьяковской галереи «Искусство ХХ века». В Театральном проезде была показана специальная конная программа с участием Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды «Традиции конной России».

На Пушкинской площади прошел фестиваль «Многонациональная Россия». Праздничные гуляния охватили все основные парки столицы: в музее-заповеднике «Коломенское» прошел большой музыкальный фестиваль «Россия», сразу четыре крупных фестиваля состоялись в «Сокольниках». А на Поклонной горе состоялись несколько флешмобов. Здесь 300 курсантов академии МЧС развернули самый большой российский флаг, а потом спели хором гимн России. Присоединиться к исполнению мог любой желающий.

Завершились торжества в центре Москвы грандиозным концертом на Красной площади и фейерверком.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, безопасность жителей города во время массовых мероприятий обеспечивали 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов — полиция, Росгвардия и дружинники.

Регионы

Фестиваль цветов на Дворцовой площади и в Александровском парке стал центральным событием Дня России в Петербурге. Ведущие флористы мира подготовили для праздника цветочные платья с пышными юбками и корсетами, зонтики и другие аксессуары из живых растений. Колонна участников автопробега в честь 12 июня насчитывала 200 автомобилей в цветах российского триколора. В конце пробега автомобилисты включили запись гимна России. А на Невском проспекте состоялся международный фестиваль военных оркестров «Виват, Санкт-Петербург!». Марш-парад завершился концертом сводного оркестра из более чем 600 музыкантов на Дворцовой площади.

Праздник отмечали по всей стране. Во Владивостоке прошли показательные выступления морской пехоты Тихоокеанского флота, а также стартовала регата «Паруса России — 2017». Всероссийская акция объединяет более 25 тыс. яхтсменов от Владивостока до Калининграда. В Южно-Сахалинске праздник отметили велопробегом, в Абакане состоялся Парад дружбы. В единой праздничной колонне прошли представители более ста национальностей, проживающих в Хакасии: национальные костюмы, песни и, конечно же, огромный российский флаг — один на всех.

По данным одного из последних исследований «Левада-центра», большинство наших сограждан (67%) испытывает гордость за свою страну. 75% гордятся тем, что они россияне, а наиболее достойными поводами для этого считают историю, культуру, армию и природные богатства.

В других странах

Праздничные мероприятия в честь 12 июня прошли во многих странах. Часть акций объединил масштабный культурный проект «День России в мире». Президент Владимир Путин направил приветствие его участникам, гостям и организаторам.

«Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов», — говорится в приветствии, размещенном на официальном сайте Кремля.

В этом году концерты в рамках «Дня России в мире» состоялись в Швейцарии, Германии и Израиле.

Так, в женевском «Виктория Холле» прошел концерт народного артиста России Дениса Мацуева при участии Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. В мюнхенской филармонии Гастайг выступил камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга». В Зале конгрессов в Иерусалиме состоялось выступление Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова с участием солиста Мариинского театра, народного артиста России Юрия Лаптева.

Россия — пока единственная страна, отмечающая свой национальный праздник столь масштабной культурной программой. За два предыдущих года в рамках проекта состоялось 11 концертов в восьми странах мира, участниками их стали более тысячи артистов, мероприятия посетили более 20 тыс. зрителей.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал «Известиям», что российские диппредставительства за рубежом провели в преддверии праздника торжественные приемы.

— Я был свидетелем приема в честь Дня России, который проводился нашим посольством в Токио. Там яблоку негде было упасть. Такого аншлага на наших приемах не было, наверное, в последние два десятилетия. Пришли практически все приглашенные на очень высоком уровне. И я подозреваю, что это не специфическая ситуация для Японии, это — общая тенденция для всего мира. Это реакция на нашу внешнюю политику, на то, как несправедливо с Россией пытался обходиться Запад в течение последних трех лет. Далеко не всем это понятно. Далеко не всем это нравится. День России — это хорошая возможность продемонстрировать свою точку зрения, — отметил Константин Косачев.

Обширная праздничная программа была подготовлена по всему миру посольствами России, культурными центрами и объединениями соотечественников. В США, Канаде, ФРГ, Аргентине, Китае и других странах ближнего и дальнего зарубежья прошли фестивали русской культуры. А в США 12 июня состоялась премьера успевшего стать хитом еще до своего официального показа фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине.

Несанкционированная акция

Одновременно с официальными праздничными мероприятиями в различных регионах страны прошли и антикоррупционные митинги. Причем в ряде городов акции они не были согласованы с местными властями. В Москве, несмотря на то что ранее мэрия предложила организаторам площадку на проспекте академика Сахарова, где она и состоялась, часть оппозиционеров по призыву Алексея Навального пришли не на Сахарова, а на Тверскую, где проходили праздничные мероприятия.

В итоге на согласованную протестную акцию на проспекте Сахарова, по официальным данным, пришло около 1,8 тыс. человек. Порядка 4,5 тыс. человек участвовало в несогласованной акции на Тверской улице, сообщалось на сайте МВД РФ. В Санкт-Петербурге в акции приняли участие 3,5 тыс. человек.

Согласованные митинги с незначительным количеством участников в городах России, по данным МВД, собрали около 1,5 тыс. граждан.

— Публичные мероприятия в Мурманске, Кургане и Белгороде собрали около 100 человек в каждом городе, в Чебоксарах, Магнитогорске и Улан-Удэ участвовало по 150 человек, в Ростове-на-Дону и Брянске — более 200 человек, в Тюмени — около 300 участников, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Несанкционированные акции закончились задержаниями. В Москве полиция задержала 150 участников, около 500 участников — в Санкт-Петербурге. Оппозиционный активист Алексей Навальный, призвавший к проведению несанкционированной акции на Тверской, был доставлен в отдел полиции, где на него были составлены протоколы об административных правонарушениях — они будут переданы в суд для дальнейшего принятия решения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. По данным представителей ведомства, протоколы будут составлены по ч .8 ст. 20.2 КоАП «Повторное нарушение правил организации митингов» и по ст. 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» КоАП РФ.

Мнение экспертов

По мнению политологов, лидеры протестного движения сознательно пошли на провокации, заставив людей выходить на площадки, где были запланированы праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что перенос акции — неудачная попытка действовать неожиданно: расчет был на провокацию, которая не удалась. Это только «демотивировало и сбило с толку большое количество потенциальных участников митинга», поэтому в провале акции в Москве в значительной степени виноват сам Навальный, уверен политолог.

— В регионах протестные акции прошли там, где существуют местные проблемы. Именно они, а не федеральная повестка была мейнстримом у протестующих. В регионах, где нет острых локальных проблем, которые бы мотивировали людей к выходу на протестные мероприятия, акция, по сути, провалилась, — отметил Константин Костин в разговоре с «Известиями».

По мнению Костина, Навальный и радикальная оппозиция так и не выучили уроки протестной волны 2011–2012 годов.

— Численность уличных мероприятий, которые не согласованы и на которых организаторы не гарантируют безопасность участников, всегда очень невысока и ограничена протестным активом. С оглушительным провалом московской акции Навальный упускает инициативу и практически теряет шансы стать на ближайший год ведущим модератором антипрезидентской повестки, — резюмировал он.

О том, что провокация Навального в Москве провалилась, заявил «Известиям» и директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— За сутки до мероприятия Алексей Навальный решил смешать толпу протестующих с толпой празднующих, чтобы создалась иллюзия массовости протеста. Помимо этого, очевидно, что он рассчитывал на свое задержание, чтобы не светиться на улице и не попасть в странные ситуации. По сути, речь идет об организации провокации, возможных массовых беспорядков с расчетом на то, что молодежь будет отбивать задержанных, — уверен он.

По мнению политолога, провал региональных акций связан с плохой работой их организаторов. Протестной повестки дня в России сейчас просто нет, констатировал Алексей Мухин.