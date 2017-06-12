Более 7 млн человек по всей стране приняли участие в праздничных мероприятиях к Дню России.

Об этом заявили в МВД РФ.

«Двенадцатого июня по состоянию на 20.30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях — приняли участие свыше 7 млн человек», — сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

При этом в обеспечении общественного порядка кроме сотрудников МВД и Росгвардии приняли участие работники частных охранных предприятий, народные дружинники и казаки.