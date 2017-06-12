Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День России, для них была организована серия праздничных мероприятий.

В начале дня командование российской группировки, военные и почетные гости возложили цветы к памятному знаку военнослужащим ВС РФ, погибшим при выполнении специальных задач на территории САР.

Позже представители командования, а также генералы армии Сирии поздравили военных на торжественном построении и отметили их заслуги в борьбе с терроризмом. Отличившимся военным были вручены государственные и ведомственные награды.

Праздничный митинг завершился торжественным маршем личного состава и дефиле военного оркестра. Кроме того, в понедельник на авиабазе состоится большой концерт с участием артистов российского кино, театра и эстрады.