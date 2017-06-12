Первый тур парламентских выборов во Франции, прошедший 11 июня , отмечен сразу несколькими важными итогами. Он принес практически беспрецедентное большинство пропрезидентскому движению «Республика, вперед!», закрепил ожидаемый, но от этого не менее громкий провал Социалистической партии, находившейся у власти последние пять лет, и прошел при рекордно низкой явке, которая бросает тень на триумф Эммануэля Макрона и его сторонников.

Созданное президентом Эммануэлем Макроном движение «Республика, вперед!» в полном соответствии с прогнозами заручилось поддержкой 32,3% французских избирателей. Во Франции действует мажоритарная система, а это значит, что пропрезидентская партия и ее союзники-центристы из партии MoDem получат около 75% мест в ключевой нижней палате парламента. Им прочат 415–445 депутатских мандатов из 577 кресел в Национальной ассамблее.

Между тем правая партия «Республиканцы», которой менее года назад все опросы предрекали уверенное вхождение во власть со своим президентом и парламентом, финишировала второй с результатом 21,5%. Ей и ее союзникам из партии UDI достанется 85–125 мест. Это значит, что у нее будет примерно на 100 депутатов меньше по сравнению с парламентом старого созыва.

Ожидаемо плохо сложились по итогам первого тура дела у одной из старейших партий Франции — Социалистической. Имевшая в прошлом парламенте 280 депутатских кресел, она теперь получит в десять раз меньше. К тому же лидер партии Жан-Кристоф Камбаделис и экс-кандидат в президенты Бенуа Амон были отсеяны в своих округах уже в первом туре.

Между тем от лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен ждали куда большего. Однако после проигрыша во втором туре президентских выборов она если не сдалась, то явно «сдулась», сказал «Известиям» эксперт по французской политике из британского Университета Ноттингема Пол Смит.

— Это была скорее субмарина, нежели Марина (more submarine than Marine), — образно описал эксперт нынешнюю тихую кампанию лидера ультраправых.

В новом парламенте ультраправым, равно как и крайне левым во главе с лидером «Непокорной Франции» Жан-Люком Меланшоном (и те и другие получили более 13%), вряд ли удастся даже сформировать свои парламентские группы. Для этого необходимо минимум 15 депутатов, тогда как, по последним оценкам, «Нацфронт» может рассчитывать в лучшем случае на 11 кресел.

При этом эксперт французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Тома Геноле обратил внимание на другую тенденцию. Нынешние парламентские выборы были отмечены рекордно низкой явкой избирателей. Она составила около 50%. Глава МВД Франции даже заявил, что это может свидетельствовать о кризисе доверия власти со стороны граждан Пятой республики.

— Основные СМИ и аналитики, считают, что мы наблюдаем «макроновскую волну». Но правильнее говорить о «белой волне» (то есть о большом количестве пустых бюллетеней. — «Известия»). Она символизирует падение интереса к политической жизни: миллионы избирателей решили подождать до следующих выборов президента. Это можно назвать электоральной забастовкой, — отметил Тома Геноле.

По словам французского эксперта, такой расклад становится фактором растущего разрыва между политической системой и французскими населением.

Некоторые французские интернет-издания публиковали у себя в соцсетях сообщения наблюдателей, которые выкладывали в Twitter и Facebook фотографии практически безлюдных избирательных участков. А сторонники Макрона указывали на то, что в воскресенье в Париже проходил финал турнира «Большого шлема» «Ролан-Гаррос» и его прямая трансляция якобы и не позволила многим французам оторваться от телевизоров ради исполнения гражданского долга.