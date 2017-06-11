Победа на майских выборах президента Франции Эммануэля Макрона стала вызовом всем политическим традициям Пятой Республики — страну впервые возглавил внесистемный кандидат без мощного партийного аппарата за плечами, триумфально обошедший кандидатов от главных политических партий.

А вот парламентские выборы, первый тур которых проходит в воскресенье, 11 июня, напротив, обещают пройти по традиционной схеме: по давно укрепившейся во Франции электоральной привычке, большинство избирателей поддерживают на выборах в Национальную Ассамблею пропрезидентскую партию, дабы обеспечить на будущие годы политическое единодушие главы государства с законодателями. Необычаен разве что уровень народной эйфории, которую пока вызывает новоизбранный президент и его партия.

Эйфория

Согласно опросу службы Ipsos/Sopra Steria от 9 июня, движение «Республика, вперед!», созданное Эммануэлем Макроном чуть более года назад, получит на пару со своим союзником партией Modem от 397 до 427 мест, при том что минимум, нужный для комфортного большинства в 577-местном парламенте, составляет 289 кресел.

Во многом прогнозируемый соцопросами успех движения «Республика, вперед!» напрямую связан с запросом на кардинальное обновление политической элиты. Главным олицетворением такого запроса избирателей стал сам господин Макрон, в ходе кампании обещавший заметно «освежить» и омолодить правительство и парламент.

Список выдвиженцев партии «Республика, вперед!» доказывает, что Эммануэль Макрон слов на ветер не бросал: ровно половина кандидатов — женщины, люди в среднем сорока с небольшим лет и, главное, представители гражданского общества, особо не известные широкой публике, но зато не отягощенные узкопартийными установками и догмами.

Удовлетворенность первыми шагами Эммануэля Макрона на посту президента (его действиями довольны 60% французов, если верить опросу 6 июня Ipsos/Sopra Steria) также убеждает многих французов дать на парламентских выборах карт-бланш и его молодому политическому движению. Кстати говоря, в десяти из 11 избирательных округов на заморских территориях Франции, где первый тур выборов прошел неделей ранее, победу одержала именно «Республика, вперед!».

Уныние в стане оппозиции

А вот в стане противников настроения далеко не такие радужные. Правая партия «Республиканцы», еле-еле оправившаяся после скандального падения на президентских выборах своего кандидата Франсуа Фийона, переживает сложный период разброда и шатаний.

Как известно, уже в преддверии второго тура выборов главы Елисейского дворца, когда победа Макрона не оставляла сомнений, некоторые республиканцы открыто перекинулись на его сторону. А когда новоиспеченный президент назначил премьером республиканца Эдуара Филиппа и отдал два министерских портфеля еще двум его однопартийцам, часть французских правых заговорили о необходимости кооперации с пропрезидентской партией. Другая часть, обиженная тем, как центрист Макрон их переиграл, обещает — в качестве крупнейшей оппозиционной силы в парламенте — не давать пропрезидентскому большинству спуску в последующие пять лет. Однако с 105-125 депутатскими мандатами, которые республиканцам сулят опросы, вставлять палки в колеса противникам будет не так-то просто.

Ситуация в лагере социалистов еще более плачевная. В начале года левые еще питали какие-то иллюзии, что их кандидат в президенты Бенуа Амон будет поддержан другими фигурами левого фронта и если не победит, то хотя бы не провалится с таким треском. Потом началось нечто вроде бегства с тонущего корабля — социалисты массово кинулись поддерживать Эммануэля Макрона. А сейчас газеты издевательски пишут, что выборы для партии социалистов станут настоящей «скотобойней» (выражение Le Monde) — из депутатов-социалистов, сидевших в Нацассамблее последние пять лет, переизбраться сможет лишь десятая часть. Переводя прогнозы социологов в цифры, социалистам обещают от 25 до 35 депутатских мандатов против 284, которые были еще недавно.

Небольшим утешением для социалистов могут быть разве что еще более нерадужные перспективы «Национального фронта». После второго места, которое получила Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, ультраправые ударились в мелкие внутрипартийные дрязги, что негативно сказалось на их позициях. На нынешних выборах главная задача ультраправых — получить в общем зачете хотя бы 15 кресел (это минимум для формирования своей парламентской группы). В целом по рейтингам ультраправые существенно опережают социалистов, но по итогам второго тура им прочат от 10 до 15 мест.

В общей сложности на 577 мест в парламенте претендуют 7877 кандидатов, включая такие нестандартные политические группировки, как Анималистская Партия (в их программе — создание во Франции министерства по делам животных), "Королевский Альянс" (они за восстановление монархии), «Мой голос» (их платформа — консультироваться с избирателями по каждому решению через интернет) и Пиратская партия с инициативой «делиться по-братски достижениями культуры и науки».

Кандидаты во Франции избираются по принципу одномандатной мажоритарной системы, которая присуждает победу набравшему абсолютное большинство голосов. Если же в ряде округов победителя сразу определить не получится, 18 июня пройдет второй тур.