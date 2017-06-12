Итоги голосования в парламент Франции подтверждают усталость избирателей от традиционной политики, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Косачев отметил, что главный вопрос — будет ли у партии президента Эммануэля Макрона большинство в парламенте — еще не определен.

«Окончательные итоги подводить рано, по-прежнему без ответа главный вопрос — будет ли у Макрона собственное большинство в парламенте. Пока первое место его партии — успех скорее моральный, нежели политический», — передает слова сенатора «РИА Новости».

Также Косачев отметил, что второе место республиканцев и пятое социалистов говорят об усталости избирателей от традиционной политики, ведь, несмотря на итоги голосования, явка на выборы оказалась рекордно низкой.

В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. За кандидатов движения «Вперед, республика!» проголосовали 28,21% избирателей, за бывшую правящую партию социалистов — 7,44%.