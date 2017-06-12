12 июня 1917 года в Россию после почти 20 лет вынужденной эмиграции с триумфом вернулся Пётр Кропоткин, известный не только участием в революционной деятельности, но и выдающимися трудами по географии и геоморфологии. Спустя четыре года Кропоткин скончался в подмосковном Дмитрове