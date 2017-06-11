История в датах: 11 июня
11 июня 1842 года вышел в свет первый том поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Сюжет был подсказан автору Александром Сергеевичем Пушкиным, предположительно, в 1831 году. Изначально произведение задумывалось как трехтомное, но второй том был уничтожен самим писателем, от него осталось только несколько глав в черновиках, а третий даже не был начат
11 июня 1992 года Верховным советом РФ была принята Государственная программа приватизации предприятий. Она определяла порядок приватизации малых и средних предприятий и положила начало так называемой массовой или ваучерной приватизации, продлившейся до 1994 года
11 июня 1965 года королева Елизавета наградила участников группы The Beatles орденом Британской империи. Они стали первой музыкальной группой, удостоенной одной из самых престижных государственных наград
11 июня 1991 года фирма «Microsoft» выпустила операционную систему MS DOS 5.0. Это был пятый из восьми основных релизов самой известной дисковой операционной системы в мире