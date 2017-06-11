11 июня 1842 года вышел в свет первый том поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Сюжет был подсказан автору Александром Сергеевичем Пушкиным, предположительно, в 1831 году. Изначально произведение задумывалось как трехтомное, но второй том был уничтожен самим писателем, от него осталось только несколько глав в черновиках, а третий даже не был начат