Жителю поселка Кратово Раменского района Московской области, застрелившему несколько человек на территории своего домовладения, удалось скрыться из дома, который был окружен бойцами Росгвардии и оцеплен полицейскими, передает ТАСС с места событий.

Судя по ранее поступавшим сообщениям, у 50-летнего мужчины при себе помимо ружья имеются боевые гранаты, которыми он забрасывал силовиков.

Источник в правоохранительных органах рассказал со ссылкой на односельчан стрелка, что конфликт возник на бытовой почве после распития алкоголя и открывший огонь мужчина был в неадекватном состоянии. Жители Кратово жалуются, что он постоянно с ними конфликтовал, предъявляя соседям претензии по разным поводам.