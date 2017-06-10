Жители поселка Кратово в Раменском районе Подмосковья жалуются, что их 50-летний односельчанин, устроивший стрельбу в одном из домовладений и убивший несколько человек, постоянно с ними конфликтовал. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах Московской области.

Люди отметили склонность мужчины к конфликтам и регулярные попытки «что-то делить с соседями». Причиной одной из таких ссор стало выдвинутое им обвинение в том, что сосед загораживает ему солнце на участке.

СМИ ранее сообщали, что причиной инцидента в частном домовладении в Кратово стал бытовой конфликт, возникший на почве распития спиртных напитков, и хозяин дома на момент начала стрельбы находился в неадекватном состоянии.

Стрелок вооружен охотничьим ружьем, из которого ведет стрельбу по штурмующим дом бойцам Росгвардии. Очевидцы слышат звуки взрывов на месте происшествия. По некоторым данным, хозяин дома взорвал две гранаты. Часть дома, где забаррикадировался стрелок, горит. Неофициальные источники предположили, что у него в заложниках может находиться собственная мать, проживающая вместе с ним.

В 19.20 в Раменской райбольнице скончалась одна из раненых, за жизнь ее мужа борются врачи. Число жертв «кратовского стрелка» уточняется, возбуждено уголовное дело об убийстве.