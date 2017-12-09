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Увеличилось число жертв ДТП в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число жертв в результате столкновения микроавтобуса «УАЗ» и грузовика «КамАЗ» в Якутии предварительно увеличилось до шести человек, сообщила прокуратура Республики Саха.

Авария произошла вечером 8 декабря на 39-м км федеральной автодороги «Колыма». В результате столкновения машины загорелись.

«По предварительным данным, в центральную районную больницу села Майя Мегино-Кангаласского района доставлено трое пострадавших: водитель автомашины «КамАЗ-5320» и двое пассажиров «УАЗа», погибли в результате аварии шесть человек», — сообщается на сайте прокуратуры.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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