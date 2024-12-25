Ирония стрельбы: ВСУ начали использовать в зоне СВО американские дробовики

Украинские военные начали использовать в зоне СВО американские подствольные дробовики 12-го калибра М26 MAAS — в Сети появилось первое фото этого оружия в подразделениях ВСУ. Это ружье, которое монтируется на штурмовых винтовках, применялось армией США в Ираке и Афганистане, в основном для решения инженерных задач — например, взламывания дверей. На Украине его планируют применяться для борьбы с БПЛА. Насколько он эффективен и как с дронами борются в ВС РФ — в материале «Известий».

Американский подарок

Дробовик 12-го калибра М26 MAAS — это американская модульная система. Она может использоваться как самостоятельное оружие (для этого у него есть пристегивающийся приклад) или устанавливаться с помощью планки Пикатинни под ствол штурмовых винтовок М-4 или М-16. Система весит 1,2 кг, и снабжена магазинами на три и пять патронов 12-го калибра. Эффективная стрельба возможна на дистанциях до 30 м.

Разработка системы началось в 1999 году для американских сил специальных операций. Впервые ее протестировали в 2002-м, а на вооружение американской армии приняли в 2011 году. Со временем система стали использоваться другими подразделениями. В 2008 году армия США объявила, что закупит около 35 тыс. единиц этого оружия.

Оружие прошло проверку боем. Армия США в Ираке и Афганистане использовала его в основном для решения инженерных задач — например, взламывания дверей или стрельбы нелетальными боеприпасами.

Дробовик получил короткий ствол — 197 мм — и ручную перезарядку. Большая реверсивная рукоятка затвора, необходимая для подачи нового патрона, при необходимости складывается в сторону, что позволяет не выступать за габариты стрелковой системы.

Для борьбы с тактическими беспилотниками типа «Мавик» или FPV-дронами будет предпочтительнее простой дробовик, рассказал «Известиям» двукратный чемпион России по стендовой стрельбе, инструктор по боевой подготовке центра «Патриот» Курской области Владимир Стародуб.

— Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать, — отметил он. — Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие. Они показали себя очень эффективными именно против FPV-дронов, их нужно закупать. Нужна, например, «Сайга», у которой много вариантов, — и с длинным стволом, и с более короткими. Это десятизарядное оружие.

Владимир Стародуб отметил, что дроны лучше уничтожать как можно раньше — на максимальном расстоянии, иначе есть большой риск получить ранение.

— Заряд у дрона может быть мощный, и поражающие элементы могут достать на дистанции в 20–30 м и дальше. По инерции дрон может к тебе долететь. По этим причинам важно выбирать место для огневой позиции, желательно прикрываться, иметь дополнительную защиту. А при обучении важно уделять внимание тактике применения оружия при борьбе с дронами.

Говорить об эффективности М26 MAAS можно, только опробовав его в деле, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Сбивать дробью дроны проще, чем из автомата или подствольной ситемы, — отметил он. — Длинный ствол увеличивает прицельную дальность. Охотничье ружье позволит поразить дрон метрах на 50, такое оружие более точное, чем подствольная система. Сейчас есть и многозарядные карабины, которые позволяют вести интенсивный огонь.

Для сравнения, у того же отечественного охотничьего карабина «Сайга» 12-го калибра есть магазины рассчитанные на восемь-десять патронов и барабан на 20.

Ружье против дронов

БПЛА сейчас активно используются в зоне проведения СВО с в приграничных районах Курской области. Ранее «Известия» писали, что в ходе боев в приграничье охотничье оружие оказалось самым подходящим для борьбы с небольшими FPV-дронами. Охотник за дронами в разведподразделении спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказывал, что в поединке с дроном главное — не подпускать его близко.

На тактических БПЛА часто устанавливаются мощные заряды взрывчатки с поражающими элементами. Уничтожение дрона с таким обвесом на дальности в 30 м не гарантирует сохранения жизни — с большой долей вероятности при взрыве стрелка поразят осколки, причем полученные раны могут быть несовместимы с жизнью.

Пират частенько берет с собой охотничье ружье 16-го калибра, но считает, что лучше всего подойдет оружие 12-го калибра.

Против «камикадзе» он советует использовать многозарядный охотничий карабин «Сайга» или многозарядные помповые ружья — все-таки лучше иметь возможность сделать несколько выстрелов.

Важен и выбор патронов. Против небольших дронов хорошо показали себя специальные патроны с кевларовой нитью. В воздухе такой боеприпас раскрывается, образуя крепкую сеть примерно метр диаметром, и шансы уничтожить дрон серьезно повышаются.

Против тяжелых тактических дронов «Баба-яга», которые противник использует в качестве ночных бомбардировщиков, используются пулеметы, желательно с бронебойными пулями. Такой дрон может нести четыре 120-миллиметровых или шесть 82-миллиметровых минометных мин, снизу к нему часто крепят бронелисты.

Наши бойцы устраивают на них засады. В пару к пулеметчику ставят снайпера, который трассирующими пулями показывает дрон. Далее в дело вступает пулеметчик, который ведет огонь с треноги. Бойцы говорят, что бронелист пробивать необязательно, достаточно отстрелить лопасть винта или какой-нибудь агрегат, после чего БПЛА сам рухнет на землю.