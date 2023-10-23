Часть расплаты: ЦБ увидел риски роста теневого кредитования в BNPL-сервисах

BNPL-сервисы, позволяющие оплатить покупки в интернете частями без процентов, несут риски масштабирования теневого кредитования, заявили «Известиям» в Центробанке. Там уточнили, что сегмент активно растет, но пока не превышает 1% рынка. Продукт привлекает клиентов простотой и удобством. Однако при выходе на просрочку штрафы у некоторых сервисов, называющих себя BNPL, могут быть значительные. Новому рынку нужно регулирование, но оно не должно быть жестким: иначе развитие востребованного сервиса прекратится, опасаются участники рынка.

В чем риски BNPL

Рынок BNPL (Buy Now Pay Later) в России пока невелик — он составляет порядка 1% сегмента POS-кредитования (займов, выданных непосредственно в торговых точках), сообщили «Известиям» в Центробанке. Но он развивается достаточно интенсивно: у крупнейших операторов виден рост в районе 40% на конец июля по сравнению с началом 2023-го, причем как в числе пользователей, так и в размере портфеля, сообщили в регуляторе.

— Мы хотим, чтобы этот сервис, в целом полезный для человека, был максимально прозрачным и была возможность контролировать потенциальные риски. Среди них — нерегулируемый размер штрафов за просрочку, низкая степень информированности потребителя о возникающих обязательствах , неконтролируемый рост долговой нагрузки заемщиков, — указали в ЦБ.

Кроме того, есть риски роста масштабов shadow banking — теневого кредитования, подчеркнули в Банке России. Отсутствие регулирования этого рынка привлекает к нему в том числе внимание клиентов, которые ищут способы минимизировать обязанности, установленные законом о потребительском займе.

Как отмечается в исследовании Frank RG, понятие BNPL на российском рынке может использоваться и в качестве описания любых схожих по механике продуктов. Поэтому «некоторые МФК и МКК используют понятие BNPL и для своих продуктов, которые не охватывают все основные компоненты BNPL-сервиса», говорится в исследовании.

Справка «Известий» BNPL-сервисы появились в России в 2021 году. Они позволяют оплатить покупку несколькими частями за 1,5–2 месяца без начисления процентов, предъявления паспортных данных и заключения кредитного договора. На этом рынке сейчас работает несколько игроков, среди них — Совкомбанк («Частями»), «Тинькофф» («Долями»), Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»).

Центробанк предлагает по достижении определенных уровней сервиса сблизить законодательства о потребкредитовании и услугах рассрочки, отметили там. В 2022-м регулятор анонсировал разработку проекта такого документа. В частности, планируется ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку и предусмотреть возможность учета в кредитных историях обязательств, возникающих при использовании сервисов BNPL.

Банк России стремится к тому, чтобы разрабатываемое регулирование дало рынку возможности для устойчивого развития, было технологически нейтральным, но минимизировало риски для потребителей и финансовой стабильности, заключили в регуляторе.

«Известия» направили запрос крупным игрокам о прогнозируемых ЦБ рисках. BNPL — полностью некредитный продукт, поскольку во взаимоотношениях с покупателем нет договора на предоставление займа и свойственных ему инструментов работы с просрочками, сказали в сервисе «Долями» от «Тинькофф». При этом механизм оплаты и условия сервиса прозрачны, скрытых комиссий нет, добавили в сервисе.

Традиционные схемы с запросом паспортных данных и информации у бюро кредитных историй не применимы к рынку BNPL, говорят в «Долями». Они могут нарушить экономику продукта, что существенно снизит уровень комфорта для клиентов и переложит на него часть трат. Ответственные игроки уже сейчас обмениваются информацией по этому сегменту в режиме реального времени, создав свою технологичную платформу, которая могла бы получить лицензию такого бюро при необходимости.

BNPL не может занять нишу кредитных продуктов, потому что это инструменты для разных целей, согласились в «Яндексе». В этом продукте нет штрафов, а в случае каких-либо трудностей компания идет навстречу своим клиентам, утверждают там, отмечая, что долгосрочная лояльность и доверие аудитории важнее. Также большое внимание уделяется технологиям антифрода, поэтому объем невозврата в работе с клиентами минимален.

Как регулировать рынок оплаты частями

В отсутствие четких законов, регламентирующих рынок BNPL, рост масштабов теневого кредитования не исключен, считает инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Поэтому регулирование, как и в любом сегменте, вышедшем на новый уровень, обязательно.

— Проблема shadow banking может быть несколько преувеличена, поскольку речь идет о покупках товаров у определенного числа интернет-магазинов, а не о необеспеченном кредитовании. Конечная цель в том, чтобы не допустить регуляторного арбитража, когда рассрочки оформляются неподнадзорной Банку России организацией в обход стандартных требований, — отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Он оценил, что сам по себе рост в 40%, о котором говорит ЦБ, не столь агрессивный с учетом колоссального потенциала этого рынка.

Пока конкретных жалоб от потребителей по услугам рынка BNPL нет, отметила эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. По ее словам, поступающие обращения можно охарактеризовать как недовольство и в основном оно связано с непрозрачностью продукта. Это также может быть следствием несоответствия некоторых игроков рынка определению BNPL.

— Безусловно, польза и удобство в этом продукте для обычного потребителя есть — быстро, комфортно, без лишних проверок и данных можно купить то, что необходимо или хочется здесь и сейчас. Причем всё это бесплатно. Но тут должна быть оговорка, что лишь при своевременной оплате, — указала эксперт.

В основном источник доходов BNPL-сервисов — фиксированная комиссия с продавца. Однако некоторые сервисы, называющие себя BNPL ,зарабатывают на комиссиях за просрочку, добавила Алла Храпунова. Т акие операторы устанавливают космические штрафы за просрочку выплат, говорил ранее «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

В регулировании BNPL достаточно ограничить предельную сумму рассрочки и создать аналог базы кредитных историй, уверен член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Он подчеркнул: более жесткие меры здесь ни к чему. Это перспективный и только зарождающийся рынок, который может стать эффективным механизмом для стимуляции потребления в экономике.

Рынку необходимо ответственное регулирование, подчеркнули в «Тинькофф». Самым эффективным для него может стать установка максимальных сроков и сумм, ограничение штрафов за просрочку, требование частичной оплаты товара или услуги потребителем за свой счет, отсутствие платы для физлица и запрет на дифференциацию стоимости товара, как и в других способах оплаты. Также следует установить и основные принципы работы BNPL-провайдеров в части мисселинга, скрытых комиссий и ценовых манипуляций.

«Яндекс» находится в активном диалоге с ЦБ и готов участвовать в обсуждении проекта регулирования, сказали в компании. Вместе с тем там считают, что рынок BNPL уже урегулирован нормами Гражданского кодекса и этого достаточно для сегмента, который находится на начальной стадии формирования в России.