25 июля — День памяти Владимира Высоцкого: биография поэта и актера

Ежегодно 25 июля отмечается День памяти Владимира Высоцкого — одного из величайших российских поэтов, музыкантов и актеров. Его песни и стихи нашли путь к сердцам миллионов людей по всей стране и остаются популярными даже через 43 года после смерти барда. В 2023 году памятная дата выпадает на вторник. О том, как Высоцкий покорил театр и кино и какие географические объекты носят его имя, читайте в материале «Известий».

День памяти Владимира Высоцкого в 2023 году — история

Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Еще в школе он начал сочинять стихи, играть на гитаре и пробовать себя на сцене в актерском кружке. Свое первое серьезное стихотворение, написанное в восьмом классе, юный поэт посвятил советскому лидеру Иосифу Сталину.

В 1955 году Высоцкий поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института, но быстро забросил учебу. Год спустя он нашел свое призвание, успешно пройдя вступительные испытания в школу-студию Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Чехова.

После выпуска Высоцкий несколько лет исполнял эпизодические роли в разных театрах, пока в 1964 году не пришел в театр на Таганке. В нем он проработал почти 16 лет и исполнил свои самые знаменитые роли: Хлопушу из «Пугачева», Свидригайлова из «Преступления и наказания» и другие. Вершиной своей актерской карьеры сам Высоцкий называл роль принца датского в «Гамлете».

Актерский талант Высоцкого проявлялся не только на театральной сцене. В 1959 году он сыграл эпизодическую роль в фильме «Сверстницы». Это стало началом насыщенной кинокарьеры поэта. В 1960-х годах он снялся в таких картинах, как «Наш дом», «Служили два товарища», «Опасные гастроли» и «Короткие встречи». Фильм об отважных альпинистах «Вертикаль», в котором звучали песни Высоцкого, принес ему всесоюзную известность.

В 1987 году за образ полицейского Глеба Жеглова в детективном сериале «Место встречи изменить нельзя» Высоцкий был посмертно удостоен Государственной премии СССР.

Свои знаменитые песни под гитару Высоцкий начал исполнять в 1960-х годах. Изначально они звучали в кругу друзей, но со временем начали распространяться в виде магнитофонных записей. Хриплый голос барда и его неповторимую манеру пения быстро полюбили советские слушатели. За свою жизнь Высоцкий написал более 200 стихотворений и около 600 песен.

Несмотря на народную любовь, руководство СССР относилось к Высоцкому неоднозначно. Его песни не звучали по радио, а по телевидению не показывали его концертов.

Артист скончался 25 июля 1980 года во время Олимпиады. Опасаясь беспорядков и больших скоплений людей, советские власти решили провести похороны быстро и без огласки. Однако сообщения о смерти Высоцкого всё же появились в газетах «Вечерняя Москва» и «Советская культура», а также у касс театра на Таганке. Этого оказалось достаточно, чтобы о трагическом событии узнала вся страна. Проститься с кумиром на площадь перед его театром пришли сотни тысяч человек. Высоцкого похоронили на Ваганьковском кладбище 28 июля.

День памяти Владимира Высоцкого — мероприятия

В День памяти Высоцкого по всей стране проходят концерты, лекции и выставки в честь него. По телевидению показывают фильмы с его участием, а также документальные картины о жизни артиста. В 2023 году памятные мероприятия состоятся в Москве на территории ВДНХ и Таганского парка.

День памяти Владимира Высоцкого в 2023 году — интересные факты

К Дню памяти Высоцкого «Известия» собрали несколько интересных фактов из его биографии.

Однажды, когда Высоцкий отдыхал в Сочи, его обокрали: из номера пропали одежда, документы и ключи от московской квартиры. Артист обратился в полицию, но, вернувшись в гостиницу, обнаружил, что преступники вернули украденное вместе с запиской, в которой просили прощения.

Высоцкий несколько раз бывал в США. Во время этих поездок он давал интервью телеканалу CBS, встречался с поэтом Иосифом Бродским, знакомился с актерами и режиссерами в Голливуде и давал концерты.

Первый сборник стихов Высоцкого вышел в 1981 году, почти через год после его смерти. Звание Заслуженного артиста РСФСР он тоже получил посмертно, через шесть лет после кончины.

Имя Высоцкого носят не только улицы и театры, но и 200-метровый небоскреб в Екатеринбурге, астероид 2374 Vladvysotskij и горное плато в архипелаге Огненная Земля.

Высоцкий должен был озвучивать Волка в мультфильме «Ну, погоди!», однако ему не разрешили из-за цензуры.

«Песня о друге», «Вершина», «Прощание с горами» и другие произведения из альпинистского цикла Высоцкого были признаны «своими» поклонниками этого вида спорта и разобраны на цитаты. Однако сам поэт впервые увидел горы за два месяца до съемок «Вертикали». Чтобы собрать материал, он пару недель прожил на леднике в лагере опытных альпинистов, слушая их истории. Из них и родились знаменитые строки.

Ранее «Известия» рассказали, как православная церковь отмечает День святой равноапостольной княгини Ольги и какие народные приметы связаны с этим праздником.