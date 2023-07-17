Перечисленное превосходство: лимит бесплатных переводов самому себе повысят до 30 млн

Россияне смогут отправлять переводы самому себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц. Лимит стал одной из основных поправок в документ, который меняет закон о банках и банковской деятельности. Ранее обсуждали порог в 1,4 млн. Кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы, следует из новой редакции законопроекта (есть у «Известий»). Планы увеличить лимит подтвердили в Госдуме. Участники рынка поддержали инициативу. Там подчеркнули: нововведение позволит гражданам свободно распоряжаться своими деньгами, повысит финансовую доступность и будет способствовать развитию конкуренции. На уровень мошенничества это также не повлияет, считают эксперты.

Выше грань

Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн рублей в месяц. В первом чтении Госдума приняла этот законопроект с порогом в 1,4 млн еще в конце прошлого года. Предполагается, что нововведение поможет освободить граждан от платежного рабства — необходимости дополнительно платить комиссии за перечисления на свои счета в другие кредитные организации.

По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах этого порога. Исключением станут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту.

Законопроект с такими правками ко второму чтению разослали участникам рынка, в профильном комитете Госдумы его планируют рассмотреть 17 июля. Документ есть у «Известий», источники подтвердили его подлинность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В проекте также осталось положение о том, что банк будет обязан бесплатно информировать клиента об истечении срока его вклада как минимум за пять дней до этого момента. Таким образом, человек не пропустит его и сможет самостоятельно принять решение пролонгировать депозит или отдать деньги в другой банк. Предполагается, что такое требование вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона, а запрет взимать комиссии за переводы самому себе — спустя девять месяцев.

Лимит действительно планируется установить в размере 30 млн рублей в месяц, а также запретить банкам ограничивать размер и число переводов самому себе в рамках этой суммы, подтвердил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков . Он ожидает принятия законопроекта в июле этого года. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Сейчас клиенты могут перечислять до 100 тыс. рублей в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от перевода (максимум 1,5 тыс. рублей). Вознаграждения за другие межбанковские транзакции финорганизации устанавливают самостоятельно, у отдельных игроков рынка они могут достигать 1,5% от суммы перевода.

Дойти до выбора

В «Тинькофф» и Альфа-банке поддержали увеличение суммы бесплатных переводов самому себе до 30 млн рублей в месяц. Люди должны иметь возможность свободно распоряжаться деньгами вне зависимости от того, в какой кредитной организации был открыт счет, подчеркнули в пресс-службе «Тинькофф». Там добавили: действующего лимита в 100 тыс. рублей на перечисления по СБП без комиссий недостаточно. Больше половины клиентов (58%) неоднократно сталкивались с нехваткой этого порога, следует из опроса банка.

Сейчас у финорганизации нет комиссий на переводы через систему быстрых платежей и по реквизитам счета, однако правила должны быть едиными для всех, отметили в «Тинькофф».

В Альфа-банке тоже сделали такие перечисления бесплатными для клиентов. Современные технологии позволяют участникам рынка осуществлять такие операции максимально быстро и с очень низкой себестоимостью, поэтому отмена комиссий не скажется заметным образом на финансовых результатах кредитных организаций , считает директор розничного бизнеса Альфа-банка Иван Пятков.

Возможность бесплатно перемещать средства между своими счетами повысит финансовую доступность, будет способствовать развитию конкуренции и позволит гражданам выбирать банк с наиболее выгодными условиями, подчеркнул первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он также поддержал концепцию законопроекта.

Это нововведение поможет клиентам свободно переводить деньги в рамках лимитов самому себе и обеспечит защиту пользователей от злоупотреблений комиссиями кредитных организаций, согласились в пресс-службе Ozon.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В новой формулировке документ учитывает все предложения ЦБ по защите интересов граждан, потому что сумма покрывает практически любые жизненные ситуации, добавили в «Тинькофф».

Ассоциация банков России (АБР) сейчас изучает законопроект. При этом в новой версии есть еще одно положительное нововведение: из него ушел запрет устанавливать ставки по депозитам в зависимости от источника внесения средств, отметил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. Ранее кредитные организации восприняли это ограничение негативно.

По мнению главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, правильнее было бы не ограничивать формы взаимодействия клиента с банком онлайн-операциями и в целом разрешить перечисление между своими счетами любой суммы без комиссий.