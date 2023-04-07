8 апреля — Лазарева суббота: история чудесного воскрешения, традиции праздника

Суббота шестой недели Великого поста — это важный церковный праздник, воспевающий одно из величайших чудес Иисуса Христа. Лазарева суббота в 2023 году приходится на 8 апреля. Какая история лежит в основе праздника и как верующие отмечают знаменательный день — читайте в материале «Известий».

Лазарева суббота 2023 — история праздника

О друге и последователе Христа Лазаре и его чудесном воскрешении мы узнаем из Евангелия от Иоанна. Лазарь вместе с сестрами жил в Вифании. Встретив Иисуса, он стал его единомышленником и сподвижником и даже часто принимал Спасителя в своем доме.

Однако христианина постигла тяжелая болезнь. Сестры Мария и Марфа, наслышанные о чудесах Иисуса, звали Сына Божиего прийти и исцелить умирающего друга. Но Мессия не успел прибыть в Вифанию до того, как болезнь забрала Лазаря. Больной умер в 30 лет, а его тело поместили в склеп в пещере.

Узнав о смерти друга, Иисус сказал ученикам, что в Вифании уснул человек и он идет разбудить его. К моменту, когда Христос пришел к склепу, со дня кончины Лазаря прошло уже четыре дня. Вокруг пещеры собрался народ Вифании, ждали чуда и безутешные сестры.

«Лазарь, выйди вон!» — воскликнул Иисус. И человек, который только что был мертв, вышел из пещеры.

Слава о совершенном Христом чуде моментально разнеслась по всей округе, и, когда Мессия въехал в Иерусалим на маленьком ослике, толпа встречала его с почестями и ликованием, бросая под ноги пальмовые ветви.

А вот иудейские первосвященники, лицезрея чудо, были настолько испуганы и ошарашены, что решили убить Иисуса и начали строить заговор против Спасителя.

Лазарева суббота 2023 — традиции праздника

Посещая церковь в Лазареву субботу, верующие молятся об исцелении от недугов и укреплении здоровья для себя и близких. На освящение приносят ветви вербы, ведь на следующий день наступает Вербное воскресенье — еще один день, чествующий знаменательные события из жизни Христа.

Праздник всегда приходится на шестой день шестой недели Великого поста, поэтому на стол подавать можно не все блюда. В Лазареву субботу можно есть горячую пищу, выпить немного вина.

Лазарева суббота 2023 — что можно и нельзя делать

Православная церковь не дает конкретных предписаний и запретов на то, что можно и нельзя делать в Лазареву субботу. Однако в народе считают, что, как и на многие православные праздники, в этот день нельзя заниматься тяжелой работой по дому, стирать вещи вручную, рукодельничать, мыть окна.

Кроме того, продолжающийся Великий пост исключает шумные гулянья, застолья, свадьбы в Лазареву субботу.

Нельзя также ссориться с близкими, начинать конфликты, материться и желать другим зла.

За Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем следует Страстная неделя — время, когда верующие вспоминают последние дни жизни Христа и соблюдают строгие ограничения. «Известия» рассказывают о значении каждого из дней так называемой Великой седмицы.