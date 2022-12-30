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Наступление Нового 2023 года в городах России по московскому времени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Уже на этих выходных россияне сменят календари — наступит новый 2023 год. Праздник с нетерпением ждут во всех уголках России, однако в некоторых ее частях полночь наступит раньше, чем в центральном регионе. В какое время будут встречать Новый год жители необъятной страны — читайте в материале «Известий».

Где Новый год наступит в 15 часов мск

Первыми новые календари откроют на северо-востоке РФ жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

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Где Новый год наступит в 16 часов мск

В 16:00 по московскому времени Новый год встретят жители Южно-Сахалинска, Магадана и Северо-Курильска.

Где Новый год наступит в 17 часов мск

В 17:00 мск праздник наступает в Находке, Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Верхоянске, Биробиджане и Хабаровске.

Где Новый год наступит в 18 часов мск

За шесть часов до центрального региона Новый год встречают в Мирном, Чите, Тынде, Благовещенске, Якутске, Тикси.

Где Новый год наступит в 19 часов мск

В 19:00 бокалы за наступление Нового года поднимут в Иркутске, Братске, Улан-Удэ.

Где Новый год наступит в 20 часов мск

Бой курантов в 20:00 мск прозвучит в Новосибирске, Барнауле, Норильске, Абакане, Новокузнецке, Горно-Алтайске, Кемерове, Томске, Кызыле, Дудинке, Хатанге.

Где Новый год наступит в 21 час мск

В 21:00 торжество наступит в Омске.

Где Новый год наступит в 22 часов мск

В 22:00 приход Нового года отмечают в Тюмени, Уфе, Нижневартовске, Магнитогорске, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Новом Уренгое, Салехарде, Ханты-Мансийске, Нижнем Тагиле, Сургуте, Кургане, Оренбурге, Кудымкаре.

Где Новый год наступит в 23 часов мск

На час раньше, чем в Москве, Новый год наступит в Самаре, Ульяновске, Астрахани, Тольятти, Ижевске и Саратове.

Где Новый год наступит в 24 часов мск

В полночь по московскому времени праздник встречают большинство городов России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ярославль, Воронеж, Тамбов, Ростов-на-Дону, Элиста, Новороссийск, Мурманск, Краснодар, Чебоксары, Белгород, Пенза, Владимир, Орел, Иваново, Сыктывкар, Тверь, Калуга, Тула, Грозный, Курск, Йошкар-Ола, Брянск, Ставрополь, Кострома, Саранск, Великий Новгород, Архангельск, Псков и другие.

Где Новый год наступит в 1 час ночи мск

Позднее всего праздник приходит в Калининград. Жители города отмечают Новый год в 01:00 1 января по московскому времени.

В преддверии Нового года «Известия» рассказали читателям об истории и традициях любимого страной праздника. А в специальном материале собрали идеи, как можно встретить торжество дома с семьей.

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