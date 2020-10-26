На Украине 25 октября состоялись выборы, на этот раз голосовали за кандидатов в мэры городов и депутаты региональных парламентов. Примечательны эти выборы по целому ряду причин. Они завершают цикл по формированию вертикали украинской власти. Как мы помним, президентские выборы, на которых победил Владимир Зеленский, завершились вторым туром 21 апреля 2019 года, а парламентские состоялись 21 июля 2019 года. Тогда на них безусловную победу одержала политическая партия «Слуга народа».

По логике президента и его окружения, нынешние выборы должны были стать финальным этапом установления тотального контроля над политической системой Украины, но… Ряд событий последних месяцев, таких как пандемия коронавируса, резкий экономический спад, фактическая заморозка диалога относительно урегулирования конфликта в Донбассе, значительно повлияли на рейтинг партии власти. И закономерно — в негативную сторону.

В то же время политические силы, которые возглавляют экс-президент Петр Порошенко, экс-вице-премьер Николай Азаров, Юрий Бойко и экс-премьер Юлия Тимошенко, повысили свои рейтинги, построив свои кампании на критике власти с разных сторон. Теперь именно эти политические силы преимущественно претендуют на большинство депутатских мест в региональных советах.

Фактор коронавируса значительно повлиял на избирательный процесс и сам распорядок дня голосования. Такие нормы, как социальная дистанция, ограничения количества граждан на участках и, как следствие, очереди снизили и так невысокую явку.

Более того, эти выборы — первые в рамках реальных изменений, связанных с децентрализацией. То есть в настоящее время ресурсы местных властей значительно увеличились и появились дополнительные финансовые инструменты.

Понимая всю сложность ситуации, Владимир Зеленский и его окружение пошли (как им казалось) на креативный и эффективный шаг, направленный на то, чтобы потенциальные сторонники президента и его политической силы пришли и проголосовали на выборах. Речь идет об анонсированном всеукраинском опросе по пяти достаточно неоднозначным и, наверное, даже странным темам.

Гражданам Украины предлагалось ответить на пять вопросов. Они касались пожизненного заключения для лиц, уличенных в коррупции в особо крупных размерах («за» проголосовало порядка 81%), легализации каннабиса в медицинских целях (около 70% «за»), создания свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской областей (примерно 45% «за»), сокращения депутатского корпуса парламента с 450 до 300 человек («за» — порядка 95%) и последний вопрос — относительно права Украины на гарантии безопасности, определенные в будапештском меморандуме, и их применения для восстановления суверенитета и государственной целостности Украины (около 78% «за»). Это данные экзитполов.

Начнем с того, что вопросы оказались сверхпопулистскими и совершенно неинформативными. Тем ярче в очередной раз проявилась проблема украинской власти. Владимир Зеленский откровенно кинул камень в огород социологов, заявив, что, только проведя такой опрос, можно почувствовать настроения народа. А то, что делают специалисты, — как бы совсем не то.

Для Владимира Зеленского, судя по всему, видится действительно очень важной проблема — 81% или 97% проголосуют за пожизненное заключение для чиновников-коррупционеров и сокращение депутатского корпуса. Он хотел узнать, сколько тысяч молодых людей придет и проголосует за его партию, поведясь на наживку относительно легализации каннабиса, или сколько жителей Украины знают о содержании Будапештского меморандума, а куда важнее — о его юридической значимости и применимости. Ну и Донбасс, как уже традиционно повелось в бурной деятельности украинского президента, всегда фигурирует. Но если подумать, такие инициативы не имеют ничего общего с реальностью.

Но выборы и опрос состоялись, и, по предварительным данным, их результаты подтвердили мнение, что партия власти «Слуга народа» продолжает свое пике. В то же время большинство региональных советов фрагментируются, что точно не будет способствовать эффективной работе местной власти.

По предварительным данным, уместно выделить ряд важных тенденций. Во-первых, Украина в очередной раз раскалывается по политическим предпочтением. На западе и в центре страны большинство набирают политические силы правого спектра, такие как «Европейская солидарность», «Голос», «Национальный корпус». На юго-востоке значительную поддержку получили популистские партии, такие как «Оппозиционная платформа» (ОПЗЖ).

И тут вопрос: а где же «Слуга народа»? Выборы продемонстрировали, что, похоже, граждане всех регионов страны в целом разочаровались в этом политическом проекте. Судя по всему, он обречен на медленное затухание. На фоне реформы децентрализации значительную поддержку у населения получили региональные проекты, не претендующие на общенациональный масштаб. Еще более важно, что смысловое содержание избирательной кампании осталось важнейшей проблемой — процесс окончательно приобрел лозунговое и символическое наполнение.

Подводя итог, можно с высокой долей вероятности предположить, что эти выборы стали началом конца для политического проекта «Владимир Зеленский и «Слуга народа». Как показала практика, выборы один раз можно выиграть за счет удачно сконструированного и грамотно распиаренного образа. Только проблема в том, что уж слишком быстро народ начинает понимать всю бессмысленность происходящего.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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